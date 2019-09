Luftbildvermessung verunsichert Hauseigentümer

Ribnitz-Damgarten

Mehrere Bewohner in der Ribnitzer Siedlung, deren Grundstücke an die Geschwister-Scholl-Straße grenzen, sind verunsichert. Der Grund: Vor einiger Zeit sind ihnen Schreiben der Stadtverwaltung zugegangen. Bei ihnen handelt es sich um Anwohner, von denen die Stadt annimmt, dass deren Hecken zum Teil städtischen Grund und Boden in Anspruch nehmen. Grundlage dafür ist die Auswertung des Liegenschaftskatasters und von Luftaufnahmen sowie Begehungen vor Ort. Wer nicht nachweisen kann, dass die Nutzung kommunaler Flächen rechtens ist, den stellt die Stadt vor die Wahl: pachten oder die Fläche beräumen.

Margot Thoms, eine der betroffenen Anlieger, brachte das Unverständnis der Anwohner in der Sitzung der Stadtvertreter zum Ausdruck. Sie betonte, dass sie selbst seit 50 Jahren den Randstreifen zur Geschwister-Scholl-Straße hin pflege und nichts von diesem habe, außer Arbeit. Sie und die anderen angeschriebenen Anlieger würden dafür sorgen, dass der Randstreifen einen ordentlichen Eindruck macht, das müsse doch auch im Sinne der Stadtverwaltung sein. Sie kritisierte auch die Form, in der mit den Betroffenen umgegangen worden sei. Statt gleich mit diesem Schreiben zu kommen, hätte sie erwartet, „dass man vorher mit uns spricht“.

Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen

Der Abgeordnete Eckart Kreitlow ( Die Linke) riet dazu, mehr Sensibilität im Umgang mit den Bürgern an den Tag zu legen. Wenn die Stadt ihren Grund und Boden sichere, dann sei das ja völlig in Ordnung. Wenn es aber um eine solche Bagatelle wie in der Bachmann-Siedlung gehe, dann „ist Augenmaß gefordert. Man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“, so Kreitlow. Das sah auch Stadtpräsident Thomas Huth (Die Unabhängigen) so. Er forderte die Verwaltung auf, eine vernünftige Lösung zu finden für die Hecken, die zum Teil in den öffentlichen Raum hineingewachsen sind. Stadtvertreter Wolfram Kiupel (Bürgerbündnis) sagte, Luftaufnahmen seien „gar nicht statthaft“.

Die stammen übrigens aus dem Geodaten-Portal des Landkreises Vorpommern-Rügen. Genutzt werden so genannte digitale Orthophotos, das sind verzerrungsfreie und maßstabsgetreue Abbildungen der Erdoberfläche, die durch photogrammetrische Verfahren aus Luft- und Satellitenbildern abgeleitet werden. Allerdings haben die Luftaufnahmen vor Gericht keine rechtliche Bindung. Heißt für die Betroffenen, die der Genauigkeit der Luftaufnahmen nicht trauen: Im Falle eines Rechtsstreites bleibt ihnen nichts weiter übrig, als auf eigene Kosten eine Vermessung zu veranlassen. Aber zum Rechtsstreit möchte es die Stadt erst gar nicht kommen lassen, machte Bauamtsleiter Heiko Körner gegenüber OZ deutlich. Man habe kein Interesse daran, zusätzliche Kosten „zu erzeugen“. Die Stadt strebe Lösungen an, mit denen beide Seiten leben können.

Niemand wird gezwungen, Hecke herauszureißen

Es gehe auch nicht darum, die Bürger in Unruhe zu versetzen und schon gar nicht darum, sie durch eine Pacht „abzuzocken“, wie immer wieder zu hören sei. Denn wenn es ums Geld ginge, würde dieser Aufwand nicht lohnen, stellt Körner klar. Ziel der Luftbildvermessung sei es vielmehr, für klare Verhältnisse bei den Grundstücksgrenzen zu sorgen. Und wenn es unrechtmäßige Überbauungen gebe, oder zum Beispiel eben Hecken immer breiter werden und kommunale Grundstücke in Anspruch nehmen, dann müsse das im Einzelfall sauber geklärt werden. Nur aus diesem Grunde seien die Anwohner angeschrieben worden. „Keiner soll gezwungen werden, seine Hecke herauszureißen“, sagte der Bauamtsleiter in der Sitzung der Stadtvertretung. Körner sicherte zu, dass er die Hinweise gern aufnehme und bot den Betroffenen an, sich mit ihnen zu treffen.

Von Edwin Sternkiker