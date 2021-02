Ahrenshoop

Der „Corona-Spuk“ ist noch nicht vorüber. Viele sind aber mittlerweile vom Lockdown-Theater wundgeschossen, angeschlagen, mürbe. Was hilft da jetzt? Einige sehen ihr Leben unter den mehr oder weniger zähneknirschend hingenommenen oder ohnmächtig ertragenen Einschränkungen dahinschmelzen wie den letzten Schnee. Anderen geht offensichtlich noch lange nicht die Puste aus, trotzdem wird es auch ihnen zuweilen überraschend eng in ihrer Brust. Was tun?

Musik – gerade jetzt

Lutz Gerlach, Pianist und Komponist aus Ahrenshoop, sagt: „Mich begleitet Musik in allen Lebenslagen, auch und besonders jetzt in dieser besonderen und anstrengenden Zeit.“

Anzeige

Der Musiker, bekannt auch als Künstlerischer Leiter der alljährlichen Konzertreihe „Naturklänge“, stellt acht unterschiedliche Musikstücke vor, die ihm selbst immer wieder guttun, die er hört, um aufgemuntert zu werden und um auf positive Gedanken zu bekommen. Es ist ein Mix aus instrumentalen und gesungenen Werken, jedes kommentiert er kurz.

Noten gegen das „Nichtstun“

Der 58-Jährige hat erst im November seine letzte CD „Looking at a Rainbow“ herausgebracht – Stücke, die er mit seiner Partnerin, der Pianistin Ulrike Mai, während der Pandemie-Monate im vergangenen Jahr in seiner LGM-Klanggalerie eingespielt hat. „Die Scheibe war auch das Ergebnis des Kampfes gegen das erzwungene Nichtstun, das viele Künstler seit gut einem Jahr betrifft.“ Für ihn sei Musik so etwas wie der verlässliche Anker in unsicherer Zeit, deren Ende und Folgen bislang noch ungewiss sind.

CD-Verlosung Über Geschmack, auch über Musikgeschmack, lässt sich nicht streiten. Was dem einen gefällt, muss einem anderen noch lange nicht zusagen. Deshalb sind musikalische „Seelenaufheller“ und Tröster individuelle Angelegenheiten. Lutz Gerlach stellt hier acht seiner musikalischen Aufmunterer vor. Der Ahrenshooper Komponist und Pianist hat selbst zahlreiche CDs veröffentlicht, oft zusammen mit seiner Partnerin, der Pianistin Ulrike Mai. Die OZ verlost drei ihrer CDs für Sie, liebe Leser: „Vivaldi meets Bach – Concerts For Keyboards“, Lutz Gerlach & Ulrike Mai „Weisse Landschaften“, Ulrike Mai, Solo Piano „Musica Mare – Vom Klang der Wellen“, Lutz Gerlach, Solo Piano Dafür müssten Sie nur ein Musikstück, das Ihnen in dieser Zeit oder anderen schwierigen Momenten hilft, für die OZ notieren und an die E-Mail-Adresse online@ostsee-zeitung.de senden. Kennwort: CD-Verlosung. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Adresse und vielleicht eine kurze Begründung, warum das Stück Ihnen guttut, aufzuschreiben. Viel Glück!

Radio könnte Künstlern helfen

Einen Hinweis, wie die existenziellen Konsequenzen des Lockdowns für Musiker etwas abgemildert werden können, gibt der aus Berlin stammende Pianist: „Gerade die öffentlich-rechtlichen Radiosender müssten viel mehr die Titel einheimischer Künstler und nicht so bekannter Künstler im Programm haben.“ Das würde nicht nur einige Tantiemen beziehungsweise Einnahmen bringen und den Bekanntheitsgrad fördern, sondern ebenso helfen, dass die Musiker nicht in Vergessenheit geraten. Auch das wäre ein kleines „Pflaster“ für die strapazierten Künstler-Seelen.

Arbeit an neuer CD

„Mit meiner Partnerin Ulrike Mai bin ich derzeit mit einer neuen CD-Produktion beschäftigt – unter anderem um den zweiten Lockdown irgendwie mental zu überstehen“, erzählt Gerlach. Der Arbeitstitel des neuen Werkes: „Auf Zeit gespielt.“

Das sind die „Seelenaufheller“

1. Bill Withers, „Lovely Day“

Mit diesem Mid-Tempo-Song kann man wunderbar in den Tag starten. Er sorgt für einen kleinen optimistischen Schub.

2. James Taylor, „You’ve Got A Friend“

Ein schönes Stück mit toller „Message“, wieder in mittlerer Geschwindigkeit. Kompositorisch interessant. Ein Song, der mich mitnimmt.

3. Lift, „Nach Süden“

Das ist eines meiner Lieblings-Ost-Rock-Lieder. Als ich dieses Lied als Jugendlicher live hörte, entschloss ich mich, Musiker zu werden. Jetzt passt der Song, weil viele gern mal wieder ins Warme aufbrechen würden.

4. Die Fantastischen Vier, „Tag am Meer“

Zur Entspannung höre ich die Unplugged-Version. Einfach schön – zu Beginn die Ocean-Drums, dann der relaxte Beat mit Kontrabass. Toller Song, tolle Musiker.

5. Tangerine Dream, „Stratosfear“

Ich höre gern elektronische Musik der 80er Jahre. Das Schöne an diesen Stücken ist, dass sie länger als Popsongs sind. Dadurch gibt es die Möglichkeit, einfach länger „abzutauchen“.

6. Rosalyn Tureck spielt die Partiten von Johann Sebastian Bach

Bach ist Reinigung in allen Lebenssituationen. Er ist ein uneitler Künstler, ein Genie mit einer strengen Formensprache. Der Komponist Max Reger (1873-1916) meinte: „Bach ist Anfang und Ende aller Musik“. Ich spiele jeden Tag Bach.

7. Ulrike Mai, „Weiße Landschaft“

Meine Frau und Partnerin Ulrike Mai hat dieses Klavier-Solo von Peteris Vasks in unserem Haus in Ahrenshoop eingespielt. Ein ganz ruhiges Stück, passend zum Winter. Nicht wundern: Die 10 Sekunden Stille am Anfang stehen in der Partitur.

8. Goldberg Variationen: „Aria“, gespielt von Glenn Gould

Für das Ende des Tages, für die Beruhigung und extra fürs Einschlafen komponiert. Die „Aria“ ist eines der schönsten Musikstücke überhaupt.

Zur Galerie Der Ahrenshooper Musiker wählt seine persönlichen musikalischen „Seelenaufheller“ aus. Das sind seine Interpreten.

Von Klaus Amberger