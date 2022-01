Lutz Gerlach und Ulrike Mai aus Ahrenshoop bringen neue Doppel-CD heraus

Ahrenshoop

„Auf Zeit gespielt“ – diesen Titel für die neue CD hat Lutz Gerlach mit Bedacht gewählt. „Als Musiker ist man es gewohnt, mit der Zeit anderer umzugehen“, sagt Gerlach. So kennt er es auch von Konzerten. „Man merkt zum Beispiel schnell, wenn das Publikum unruhig wird“, sagt Gerlach, der die Reaktionen seines Publikums sensibel wahrnimmt. Er ist sich dieser Verantwortung auch als Künstler bewusst.

Fast zwei Stunden Zeit kann der Zuhörer für die neue Musik einplanen, es sind zwei Tonträger. Vorwiegend kommen die Kompositionen aus der Feder von Lutz Gerlach. Eingespielt hat er die Stücke – wie so oft – solo, aber auch gemeinsam mit seiner Partnerin Ulrike Mai, die ebenfalls Pianistin ist.

Experimente mit elektronischen Effekten

Auch bei dieser Produktion hat Gerlach viel Liebe zum Detail walten lassen, in der Instrumentierung nicht nur auf das Piano gesetzt, sondern durch den Einsatz von Synthesizern, wie zum Beispiel von Moog, ein größeres Klangspektrum geschaffen. Zusätzlich experimentierte der Musiker mit elektronischen Verfremdungen, besonders mit Echoeffekten. „Das Echo ist wie ein Spiegel der Zeit“, sagt Lutz Gerlach darüber.

CD-Cover "Auf Zeit gespielt" von Lutz Gerlach & Ulrike Mai Quelle: LGM-Records

In das Konzept passte deswegen auch ein Stück von Bach, „die einzige Komposition, über die Johann Sebastian Bach die Bezeichnung Echo geschrieben hat“, erläutert er. Es sind auch zwei Stücke dabei, die von Friedrich Nietzsche komponiert wurden, im Stück „So lach doch mal“, spielen Lutz Gerlach und Ulrike Mai gemeinsam. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, zitiert Lutz Gerlach den Dichter und Philosophen Nietzsche.

Heitere Klänge aus dem Lockdown

Die neue Musik ist auch ein „Tagebuch der Zurückgezogenheit“, das hat Lutz Gerlach auf die CD-Hülle geschrieben. Aber sie klingt nicht melancholisch, im Gegenteil. Die Stücke tragen zumeist einen heiteren, manchmal auch beschwingten Charakter. Die neue Doppel-CD ist im zweiten Corona-Lockdown entstanden, so ähnlich wie auch im Vorjahr die CD „Looking at a Rainbow“.

Mittlerweile hat sich in puncto Corona so etwas wie Routine und auch Gelassenheit bei den beiden Künstlern eingestellt. „Zeit ist etwas, was wir gerade genug haben, das ist auch ein Luxus“, sagt Lutz Gerlach über das Konzept. „Es ist auch die Zeit, mal Dinge auszuprobieren.“

„Wir haben einen tollen Sommer hinter uns“

Der Musiker Lutz Gerlach hat viele Projekte. „Bereits bevor ich nach Ahrenshoop gezogen bin, wollte ich unalimentiert von meiner Musik leben“, sagt Lutz Gerlach, der 1997 in Berlin sein Plattenlabel LGM-Records gegründet hatte, auf dem seine CDs erscheinen. 2004 baute der Künstler in Ahrenshoop die LGM-Klanggalerie „Das Ohr“, in der er seine CDs aufnimmt und auch Konzerte stattfinden.

Lutz Gerlach war zudem Initiator und künstlerischer Leiter der „Internationalen Zingster Klaviertage“, die seit 2020 coronabedingt nicht mehr stattfinden. Wie es mit dem Festival weitergeht, ist bis heute unklar. Aber weiterhin organisiert er für den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst die Konzertreihe „Naturklänge“ rund um die gleichnamige Halbinsel.

Im vergangenen Jahr feierte die Konzertreihe mit zehn Veranstaltungen ihr 20-jähriges Bestehen. Der Konzertsommer 2021 war für das Duo Gerlach & Mai trotz aller Widrigkeiten mit zahlreichen Liveauftritten gefüllt, unter anderem beim Ahrenshooper Jazzfest. „Wir haben einen tollen Sommer hinter uns“, sagt Gerlach.

Klanggalerie „Das Ohr“ bleibt vorerst geschlossen

Seine eigene Klanggalerie „Das Ohr“ in Ahrenshoop bleibt hingegen weiterhin geschlossen. Dort entstehen derzeit nur seine CD-Produktionen. Normalerweise finden hier knapp 70 Leute Platz“, sagt Gerlach, aber derzeit wären mit Abstandsregelungen nur zwölf Besucher möglich. Ein Betrieb wäre ökonomisch nicht sinnvoll. „Am 7. März ist die Klanggalerie dann zwei Jahre geschlossen“, bedauert er.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Solidarität aus dem Ort

Die Lage ist nicht einfach für Soloselbstständige und für Künstler. Unterstützung haben Lutz Gerlach und Ulrike Mai im vergangenen Jahr reichlich bekommen. „Eine Frau aus Berlin hat mir zum Beispiel einen Kompositionsauftrag erteilt und dafür Geld überwiesen“, sagt Lutz Gerlach, „selbst den Titel hat sie mir vorgegeben“.

Das Stück sollte „Glitzerndes Meer“ heißen und es wurde auf der CD eingespielt solo von Ulrike Mai. Viele weitere Gesten der Menschen kamen aus dem Ort, „sie haben uns Räucherfisch an die Tür gehängt“, berichtet Gerlach, „Hotelbetreiber haben für ihre Mitarbeiter und Gäste CDs als Geschenke gekauft“.

Optimismus für das Jahr 2022

Für das Jahr 2022 bleibt Lutz Gerlach optimistisch. Ein Ausblick: Im Juni wird er auf dem Ahrenshooper Jazzfest seinen „Ahrenshooper Social Club“ präsentieren. Ab Juni wird die Reihe „Naturklänge“ wieder stattfinden und in Ahrenshoop am 3. September das Abschlusskonzert.

Musik ist eben auch Trost. Und was die neue CD angeht: „Es sollte jeder die Musik finden, die ihn tröstet, die ihn besser mit Corona fertig werden lässt“, sagt Lutz Gerlach.

Doppel-CD „Auf Zeit gespielt“, Lutz Gerlach (Piano & Synthesizer) und Ulrike Mai (additional Piano), 18 Euro

Von Thorsten Czarkowski