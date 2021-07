Schwerin/Ueckermünde

Priorität Vorpommern: Eine positive Bilanz ziehen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (beide SPD) zur Unterstützung des östlichen Landesteils. Am Sonnabend wird eine „Vorpommern-Strategie“ übergeben, 100 Seiten Bilanz und Ausblick. Tenor: Die Regierung war gut. Das sehen Kritiker allerdings völlig anders.

„Es gibt viele gute Ideen und starke Initiativen in Vorpommern“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Seit 2016 ist Dahlemann (heute 32) der „Kümmerer“ der Landesregierung in Vorpommern – mit Büro, Personal, Dienst-BMW und einem 3-Millionen-Fördertopf pro Jahr –, nachdem vor allem dort die AfD bei Wahlen punktete. Umstritten war der Staatssekretärs-Posten, ursprünglich eine Idee der CDU, von Beginn an.

Zehn Millionen Euro in vier Jahren für fast 1000 Projekte

Knapp 10,5 Millionen Euro (Stand Mai) seien seither für fast 1000 kleinere Projekte ausgegeben, damit Investitionen von 68,5 Millionen „angestoßen“ worden. Dahlemann und sein Team bezuschussen, was Menschen sich wünschen: Volksfeste, Spielplätze, die Sanierung von Schiffen, gesundes Mittagessen für Kinder – viele Dinge, die eigentlich Fachministerien verantworten.

„So unbürokratisch wie möglich sind konkrete Dinge passiert. Wir haben Vorpommern wirtschaftlich vorangebracht, aber auch soziale und kulturelle Projekt gefördert“, so Dahlemann. „Das stärkt den Zusammenhalt.“ Zum Vergleich: Im Landeshaushalt stecken in diesem Jahr 8,8 Milliarden Euro.

Darßbahn, Ikareum, Karniner Brücke – das dauert noch

Drei Großprojekte versprach die Regierung für Vorpommern. Vieles sei jetzt angeschoben worden. Faktencheck: Die Darßbahn – wird wohl erst 2029 fertig. Die Karniner Brücke für die Bahnanbindung auf Usedom – das Land finanziert eine Vorplanung; Ausgang offen. Das Ikareum in Anklam, ein Museum zur Fluggeschichte, wird gerade umgebaut. Das Dokumentationszentrum in Prora ist bisher Absichtserklärung. Außerdem gab es eine „Scheunentour“, auf der Bürger Ideen einbringen durften. Mobilität sei dabei ein großes Thema.

Im Gegenzug kostete der Staatssekretär mit Team aber auch einiges: Rund 670 000 Euro pro Jahr, so die Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Matthias Manthei (CDU), davon 561 000 für Personal. „Um Zuwendungen aus einem 3-Millionen-Fonds zu verteilen, bedarf es keines eigenen Staatssekretärs“, so Manthei.

Linke: „Dahlemann verteilt nur Trostpflaster“

Kritik auch von anderswo: „Herr Dahlemann verteilt nur Trostpflaster, Vorpommern bleibt abgehängt“, sagt Simone Oldenburg (Linke). Die Kommunen müssten vom Land besser finanziell ausgestattet werden, dann wäre solche Förderung nicht nötig.

„Es hat gar nichts gebracht“, erklärt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock, die sich auf Teile Mecklenburgs und Vorpommerns erstreckt. Effekte seien nicht spürbar. Dahlemann dürfe nur für die SPD „verkaufen“, was die Ministerien sowieso tun.

Von Frank Pubantz