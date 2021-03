Zingst

Kinder, Kinder, bei dieser Frau ist was los: Melek Karacay (33) ist Mutter von Drillingen und zehntausende Menschen folgen ihr deshalb. Die Zingsterin ist Mama-Bloggerin. Auf Instagram teilt sie private Einblicke in ihr Familien- und Gefühlsleben. Ob lange unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburten oder die Höhen und Tiefen des Elternseins – offen und ehrlich erzählt Melek Karacay, was sie bewegt. Das kommt an: Ihren Account @drillingsglueck haben mehr als 63 000 User abonniert.

Mit ihren Posts inspiriert Melek Karacay viele Frauen, die sich bislang vergeblich Nachwuchs wünschen. Vor fünf Jahren noch zählte die gebürtige Bremerin selbst zu ihnen und hat im Internet Rat gesucht, nachdem sie drei Fehlgeburten verkraften musste. „Ich wollte wissen, wie andere Frauen damit umgehen, was sie unternehmen. Der Austausch hat mir damals sehr geholfen.“

Galerie: Süße Fotos der Drillinge Ada, Ali und Ata

Zur Galerie Ada, Ata und Ali – Die süßen Drillinge vom Darß

Deshalb gibt Melek Karacay im Gegenzug auch bald Persönliches preis. Hormon-Behandlung, Insemination, positiver Schwangerschaftstest, plötzlich eintretende Blutungen und die überraschende Nachricht, dass sie nicht Zwillinge, sondern Drillinge erwartet: Mit der Online-Community teilt sie Schicksalsschläge und Glücksmomente – zunächst auf einem privaten Instagram-Kanal. Das ändert sich am 27. Dezember 2016: An diesem Tag bringt Melek Karacay in Rostock ihre Drillinge Ali, Ada und Ata zur Welt – als Frühchen, aber zum Glück gesund und munter. Es ist auch die Geburtsstunde einer Idee: Mit ihrer Geschichte möchte die junge Mutter andere Frauen inspirieren. Sie entschließt sich, Bloggerin zu werden.

Mama-Blogs, auch Mum- oder Mummy-Blogs genannt, sind beliebt. Ob lustige Anekdoten oder der alltägliche Familienwahnsinn: Auch in Mecklenburg-Vorpommern teilen viele Frauen ihr Privatleben über Social-Media-Kanäle. Zu den beliebtesten Influencerinnen aus MV zählt Julia Koslowski aka @loeckchenzauber. Die Schwerinerin ist Mutter von vier Kindern. Mehr als 183 000 Follower zählt ihr Instagram-Account. Auch im realen Leben ist sie keine Unbekannte: Ihr Mann Felix ist Trainer des SSC Palmberg Schwerin, Deutscher Meister im Frauen-Volleyball. Im Gegensatz zu vielen anderen Bloggerinnen hält Julia Koslowski ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus und postet nur Fotos, auf denen die Gesichter ihrer zwei Söhne und zwei Töchter nicht zu erkennen sind.

Melek Karacay zeigt ihre Kids hingegen ganz offen. Eine bewusste Entscheidung, die sie bereits traf, als sie mit Ada, Ali und Ata schwanger war. Damals habe sie online nach Erfahrungsberichten gegoogelt, aber nur „Horrorgeschichten“ über Mehrlingsgeburten gefunden. „Das hat mir Angst gemacht. Da hab ich mir gesagt: Wenn das hier gut geht, dann teile ich meine Geschichte mit anderen Frauen. Ich will ihnen Mut machen.“

3 beliebte Mom- und Dad-Blogs In Blogs und sozialen Netzwerken geben Eltern ganz private Einblicke und geben Tipps. Zu den beliebtesten Mom-Blogs Deutschlands zählt Hauptstadtmutti. 2011 gegründet, berichten Isa Grütering und Claudia Kant aus ihrem Leben mit Kindern in der Bundeshauptstadt Berlin. „Little Years“ versteht sich eigenen Angaben zufolge als „modernes Familien-Lifestyle-Magazin“. Das kommt an: Mehr als 30 000 User verfolgen den Instagram-Account. Der 2012 von Isabel Robles Salgado und Marie Zeisler gegründete Blog bietet private Porträts von Eltern und beschäftigt sich mit Themen, wie zum Beispiel Schwangerschaft, Mode für Kids und Überforderung im stressigen Alltag mit Kleinkindern. Auch die Herren mischen mit: Die Papa-Blogger Boris Hafke und Thomas Schmidt etwa teilen Geschichten übers Elternsein auf ihrem Blog „New dads on the Block“. Auch auf Instagram sind die Männer aktiv, Thomas versorgt seine Follower als @easy.daddy mit Bildern aus seinem Alltag als Familienvater.

Wie viele Frauen für Zuspruch dankbar sind, erlebe sie täglich im Austausch mit ihren Followern, sagt Melek Karacay. Viele davon hätten ein ähnliches Schicksal wie sie. „Die wenigstens wissen, wie weit verbreitet Fehlgeburten sind. Viele Frauen sind betroffen.“ Ihnen will sie Kraft geben. An Power mangelt es ihr nicht, das hat sie unmittelbar nach der Geburt ihrer Kinder bewiesen. Ihr Mann Serkan war damals als Soldat in der Türkei stationiert, während Melek Karacay auf dem Darß den Alltag mit drei Säuglingen meistern musste. „Das Härteste, das ich je erlebt habe. Ich hab bestimmt drei Monate lang nicht geschlafen.“

Heute ist die fünfköpfige Familie vereint, lebt in Zingst und verbringt jede freie Minute zusammen – am liebsten am Ostseestrand. Gerade hat Melek Karacay mehr Zeit als üblich dafür. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin leitet eines von zwei Restaurants, die ihre Mutter auf dem Darß betreibt. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Restaurants nach wie vor für Gäste geschlossen. „Ich bin todtraurig, dass wir nicht aufmachen dürfen“, sagt Melek Karacay.

Aufmunterung findet sie bei ihren Drillingen – zu Freude ihrer Follower. Ob Schnappschuss vom Spielplatz oder Babybild: Die Fotos von Ada, Ata und Ali werden hunderte Male aufgerufen. Auch Melek Karacay bekommt von ihrer Rasselbande nicht genug. Drei gesunde Kinder auf einen Streich – ihr Glück kann sie bis heute nicht ganz fassen. „Ich bin 24 Stunden am Tag dankbar.“ Lust auf noch ein Baby? Sie lacht. „Manchmal, wenn meine Kinder einen Tag lang ganz lieb waren, denke ich schon mal darüber nach. Aber ich will das Schicksal nicht herausfordern.“ Ihre Familie sei perfekt so, wie sie ist. „Ich habe mehr bekommen, als ich mir je erträumt habe.“

Von Antje Bernstein