Der 54-jährige SPD-Politiker Heiko Miraß vertritt jetzt die Interessen der östlichen Landesteile in Schwerin und folgt Patrick Dahlemann (ebenfalls SPD), der als Chef in die Staatskanzlei nach Schwerin wechselt. Im Interview berichtet er über die Herausforderungen im ländlichen Raum, wie er die Probleme künftig angehen will und was er für Vorpommern empfindet.