Diskussionen ums Autofahren und Tempo-Vorschriften sind zumeist hitzig, so auch in diesem Fall: Zwischen Barth und Löbnitz sowie an der L 29 bei Prora auf Rügen sollten Autofahrer künftig besonders genau auf ihr Tempo achten, denn dort gibt es neuerdings fest installierte Blitzanlagen. Der Kreis Vorpommern-Rügen will damit weiter gegen Raser vorgehen, um Unfälle an diesen Stellen möglichst zu vermeiden.

Zur Begründung heißt es seitens der Polizei, dass die dortigen Unfallschwerpunkte jeweils in Zusammenhang mit einer unangemessenen Geschwindigkeit standen. Viele Leser nun lassen diese Aussage allein nicht als Grund für die Maßnahme gelten, wie ein Blick auf die Kommentare zeigt.

„Quasi eine Gelddruckmaschine für den Kreis“

Da schreibt etwa René Kersten: „Das kann man so oder anders sehen. Unsere Region lebt vom Urlauberverkehr, also wird der eine oder andere völlig euphorisch und in angenehmer Vorfreude auf schöne Urlaubstage in die Falle tappen. 10 oder 11 km/h zu schnell und zack 20 Euro – quasi eine Gelddruckmaschine für den Kreis. Immer schön unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit.“ Kersten mutmaßt: „Regelungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis wären ja nicht so lukrativ.“

Pieter Lenz indes frage sich, so notiert es, „was so schwer daran ist, eine Tempovorgabe einzuhalten.“ Hagen von Tronje daraufhin: „Ich kenne mindestens 100 Beispiele, wo die Tempovorgaben falsch gestellt oder schwer ersichtlich sind. Da stehen zum Beispiel an völlig unübersichtlichen Stellen, wo der fließende Verkehr die völlige Aufmerksamkeit erfordert, unauffällig und weit aus dem Sichtfeld, möglichst noch von Büschen halb verdeckt, Temposchilder. Da wird es selbst für den besten Autofahrer schwierig.“

Manfred Steckelbach schimpft: „Beim Nordstrand in Prora gehören keine Blitzer hin, sondern ein Kreisverkehr. Man kann nicht Tausende Wohnungen ausbauen und verkaufen und die Menschen, die dort wohnen, kommen nicht aus ihrem Wohngebiet raus. Lieber abzocken, statt ein vernünftiges Verkehrskonzept, das kann MV.“ Andreas Lorenz erweitert den Blick, glaubt: „Solange es milde Urteile für Raser gibt, die einen schweren Unfall vielleicht sogar mit Todesfolge verursacht haben und Strafen nicht nach Einkommen und Vermögen erhoben werden, wird es weiterhin so bleiben.“

Auch das zu langsame Fahren ist Thema unter Lesern

Nick Rüger fragt dazu: „Wie wäre es mal mit Blitzern fürs zu langsame Fahren?“ Sei ja im Grunde genauso gefährlich, meint Rüger und schlägt weiter vor: „Oder wie wäre es mit Kontrollen wenn einer mal wieder halb anhält beim Abbiegen oder rechts auf der Autobahn überholen? Das ist alles egal. Ist aber mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar noch gefährlicher“, wiederholt der Leser.“

Als noch gefährlicher hat Jörg Höppner folgendes Szenario ausgemacht: „Rechts auf der Autobahn überholen geht noch, meine Beobachtungen der letzten Zeit: Wenn sich jemand auf dem Beschleunigungsstreifen befindet, wird schon mal gern auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn angehalten, um den anderen auf die Autobahn auffahren zu lassen! Das halte ich persönlich für sehr gefährlich!“

Giselle Pin äußert sich zu Tempo 130: „Ich mache mir Sorgen, wenn die Grünen Tempo 130 nach 40 Jahren letztlich doch durchsetzen sollten. Dann bin ich auf der Autobahn nur noch damit beschäftigt, auf das Tacho zu schauen, um bloß nicht im Zweifel geblitzt zu werden.“ Dass das gut für die Verkehrssicherheit ist, davon ist Pin nicht überzeugt.

Zu schnelles oder zu langsames Fahren sollte doch gar nicht als Problem auftreten, wenn man sich an die Regelgeschwindigkeiten hält, betont Ludger Meiser schließlich. „Würden sich alle an den Schildern orientieren, die noch vor dem Blitzer kommen, dann würden die Geräte einen auch nicht einfangen. Wer geblitzt wird, ist selbst schuld.“

