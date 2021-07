Schwerin/Ueckermünde

Auch durch sein Verhalten machte Jung-Staatssekretär Patrick Dahlemann von sich reden. Erst wegen eines fehlenden Studienabschlusses. Noch 2016 erklärte der SPD-Mann, sein Fernstudium der Politikwissenschaft in Hagen fortsetzen zu wollen. 2018 dann die Nachricht: Er habe doch aufgehört; das Studium sei mit dem Job eines Staatssekretärs nicht vereinbar.

Im Frühjahr 2018 machte Dahlemann Schlagzeilen, da er eine Spielkonsole in seinem Dienst-BMW nutzte. Also nix mit Workaholic im Dienste Vorpommerns? Die Staatskanzlei räumte ein, der Staatssekretär, damals 29, nutze eine private Playstation bei seinen Fahrten übers Land.

Heiraten am 24. Dezember – geht nicht? Doch!

Schließlich sorgte Dahlemann mit Schnappschüssen aus dem Urlaub für Aufsehen, etwa vom Eiffeltum in Paris. Am Heiligtag 2017 hatte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern geheiratet, obwohl das in MV offiziell nicht geht. Da musste ein Freund – ein Bürgermeister – einspringen.

Anfang 2018 grüßte er per Foto vom Swimmingpool am Roten Meer aus den Flitterwochen und verkündete, in T-Shirt und Shorts, Nachrichten im Namen der Landesregierung. „Die Büroatmosphäre hier auf der Sonnenliege ist nicht schlecht“, plaudert er und berichtet von Presseanfragen, die er gerade beantwortet habe. Auf einem anderen Foto isst er Shrimps. Aufkommende Kritik wies Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zurück. Dahlemann habe nur einen „sympathischen Neujahrsgruß“ gesandt.

Reaktionen: „plumpe PR“ und „exzentrisch“

Schließlich verabschiedete sich der Staatssekretär im Herbst 2020, kurz vor Ausrufung des landesweiten Corona-Lockdowns, mit einem Facebook-Post in die Baby-Pause. Er werde sein „Terminpensum vorübergehend drosseln“, um sich der Geburt seines ersten Kindes zu widmen. Auf einem Foto hält er einen Strampler mit Muster (Blümchen, Hirsche, Tannenbäume) hoch; einen gleichen in Groß trägt er selbst. Reaktionen aus dem Land: „Plumpe PR“, „exzentrisch“, Posten überflüssig.

Von Frank Pubantz