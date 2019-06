Zingst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mädchen. Die elfjährige Hanne M. ist seit Samstagabend, 17 Uhr, verschwunden. Sie ist während ihres Urlaubs mit ihren Eltern in Zingst zu Besuch. Das Mädchen wurde zuletzt im Bereich des Strandübergangs 8 in Zingst gesehen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Hanne hat laut einer Beschreibung der Polizei braune, lange Haare und ist 1,43 Meter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem blau-weiß geringelten Bademantel und einem Bibi-und-Tina-Badeanzug bekleidet.

Die vermisste Hanne M. Quelle: Polizei

Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei sucht nach Angaben eines Sprechers das Mädchen am Samstagabend auf der Insel mit zwei Fährtenhunden und einem Polizeihubschrauber. Hinweise zum Aufenthalt der 11-Jährigen nimmt das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231 6720 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND/jad