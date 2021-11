Mängelmelder-App: Amt Darß/Fischland soll Einführung prüfen

Born

Wie eine Mängelmelder-App im Bereich des Amtes Darß/Fischland funktionieren könnte und welche Voraussetzungen für den Einsatz einer solchen Anwendung geschaffen werden müssen – das soll nun in der Verwaltung geprüft werden. Einmütig haben die Mitglieder des Amtsausschusses jüngst eine entsprechende Initiative aus Born bestätigt. Die beiden stellvertretenden Bürgermeister Niklas Ziemann und Mathias Löttge (beide CDU+-Fraktion) hatten in der Gemeindevertretung des Boddendorfes für die Idee geworben. Laut Niklas Ziemann sollten für das Vorhaben im Amtsbereich 5000 Euro für die Einrichtung der App in einem Nachtragshaushalt des Amtes bereitgestellt werden.

Ganz so einfach stellt sich die Forderung aus Born für Amtsvorsteher Benjamin Heinke nicht dar. Im Zusammenhang mit so einer Anwendung, bei der Missstände auf dem kurzen Dienstweg ans Amt gemeldet werden können, muss laut Benjamin Heinke auch ein neues System des Beschwerdemanagements eingekauft werden. Außerdem werde dadurch Personal gebunden. Mit den von Niklas Ziemann anvisierten Kosten lasse sich der Wunsch nicht erfüllen.

Zuständigkeiten sind zu klären

Die Schätzung des stellvertretenden Borner Bürgermeisters mag laut Amtsvorsteher vielleicht für die rund 7800 Bewohner in den amtsangehörigen Kommunen ausreichen, nicht aber, wenn während der Saison Tausende Urlauber zusätzlich Mängel ans Amt meldeten. „Wird das Amt der ganzen Sache dann überhaupt noch Herr?“, fragte sich Benjamin Heinke als Amtsvorsteher. Geklärt werden müssten verwaltungsintern die Zuständigkeiten und, vor allem, wie die gemeldeten Mängel behoben werden können. Denn das Amt dürfe sich nicht einfach der kommunalen Bauhöfe bedienen, um beispielsweise ein Schild wieder aufzurichten oder achtlos weggeworfenen Unrat aus der Natur zu klauben.

Gleichwohl sieht Benjamin Heinke in der Einführung einer solchen App samt einem System des Beschwerdemanagements einen „weiteren Schritt in die Digitalisierung des Amts Darß/Fischland“.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

App führt zu mehr Transparenz

Niklas Ziemann freute sich über die Positionierung des Amtsausschusses. Er sieht in der App unterm Strich eine Entlastung für die Verwaltung. Beschwerden kommen nicht mehr über verschiedene Kanäle in das Amt, die App ermögliche es zudem, die Menschen fortlaufend über den aktuellen Bearbeitungsstand der Meldungen zu informieren. „Die daraus resultierenden positiven Folgen sind mehr Verwaltungstransparenz und eine schnellere Bearbeitung der Anliegen“, teilte Niklas Ziemann mit.

Von Timo Richter