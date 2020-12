Born

„Man braucht ein paar Jahre, bis man in einem fremden Land angekommen ist“, sagt Lehel Kovács. Seit Ende August 2017 lebt er in Born. Der Kunstmaler sitzt am Arbeitstisch in seinem Atelier einer schönen Wohnung. Die Wände sind sparsam mit seinen Bildern geschmückt. In einem kleinen Werk leuchten besonnt im gleißenden Licht Zypressen. Das Bild malte der Künstler in Kroatien an der Adria auf der Insel Hvar, die zu den Künstlerkolonien gehört.

Normalerweise arbeitet Lehel Kovács ungestört, ohne Zuschauer. Er lässt sich von der Natur inspirieren. Seine Werke sind von zeitloser Schönheit. Er verbindet Abstraktes mit Realistischem, grundiert stark vielfarbig, setzt einen Eisvogel ins unbestimmte Dickicht oder eine orangene Sharon auf abstrakten Grund. „Im Buddhismus gilt diese Frucht als Symbol für Vollkommenheit.“ Buddhas erscheinen unauffällig im Bildhintergrund.

Replik aus einer mittelalterlichen Basilika in Ungarn, Motiv für „Fragment mit Engeln“. Quelle: Elke Erdmann

Die Replik eines Engels aus einer mittelalterlichen Basilika in Ungarn wählte er als Motiv für eine freskoartige, sehr verhaltene Malerei. Der Schutzengel in dreifacher Gestalt hält in der rechten Hand ein Kreuz, die „Herz-Hand“ abwehrend erhoben. Er überbringt eine Botschaft: „Halte dich zurück, sei achtsam, schaue, was in dir steckt und was dich umgibt.“

Der Künstler sagt: „Ich möchte etwas über die Zeit aussagen. Auch sie spielt in meinen Bildern eine Rolle. Egal, was ich male, immer ist mein Gefühl dabei, die Emotionen kommen zum Ausdruck. Ich habe immer Ideen, spüre einen innerlichen Druck, malen zu müssen.“ Das begann schon sehr früh.

Talent vom Ururgroßvater geerbt

Lehel Kovács wurde Ende Juni 1974 in die Ceauşescu-Diktatur hineingeboren. Die Familie mit vier Söhnen lebte als ungarische Minderheit in einem Land mit wechselnder Zugehörigkeit im rumänischen Sfintu-Gheorghe nahe Braşov, deutsch Kronstadt.

Vom Ururgroßvater Miklós Sikó (1818–1900), der ein bedeutender Maler war, erbte Lehel Kovács sein Talent. „Ich habe alles gezeichnet, schon als ich fünf Jahre alt war, und empfand große Freude dabei. Als ich 13 war, wusste ich schon, ich möchte Kunstmaler sein. Mit 15 bekam ich einen privaten Lehrer.“

Der Großvater mütterlicherseits war Pfarrer, der Vater Schulinspektor und Lehrer für Biologie und Chemie, die Mutter Grundschullehrerin. Wegen der klerikalen Herkunft hatte die Familie es nicht leicht. „Es war sowohl für die ungarische als auch für die deutsche Minderheit schwierig, einen Studienplatz an der Universität zu bekommen.“ Der Vater sah in Rumänien keine Zukunft für die Familie. Er stellte einen Antrag für die Übersiedelung nach Ungarn und verlor seine Arbeit.

Erst 1990 zog die Familie nach Sümeg, bekannt durch die historische Burg, in der Nähe des Balaton. „Für mich war das schwer, denn meine Heimat war in Siebenbürgen. Ich sehnte mich zurück und nach meinen Freunden.“

Landschaft auf der kroatischen Insel Hvar, 2017, Öl auf Leinwand. Quelle: Elke Erdmann

Am Gymnasium fand der inzwischen 16-Jährige neue Freunde und gute Lehrer. Besonders mochte er einen Professor, der ungarische und internationale Literatur unterrichtete. Lehel Kovács legte erfolgreich sein Abitur ab und studierte an der Ungarischen Universität der Bildenden Künste in Budapest fünf Jahre Malerei mit Diplom. Zudem erwarb er für Pädagogik ein Diplom, das ihn befähigt, zu lehren.

„ Ungarn hat mich nicht vergessen“

Drei Tage in der Woche arbeitet der Künstler als Dozent im Hauptfach Naturstudien und Malerei an der Designakademie in Rostock. Das Gut Darß in Born ist sein zweiter Arbeitgeber. In der „Erlebnis Gutsküche“ sorgt er für sauberes Geschirr. Doch jetzt ist Ruhe angesagt.

Nach Deutschland kam Lehel Kovács, um die Kulturlandschaft kennenzulernen. Er besucht möglichst jede Ausstellung in der Region. „In Ungarn hat man mich nicht vergessen“, sagt er. Seine Bilder wurden in verschiedenen Personal- und Gruppenausstellungen in Berlin, Neu Delhi, Rom, Mailand und Strasbourg gezeigt. Sie waren auch auf internationalen Kunstmessen in Bologna, Paris und Budapest zu sehen. Seine Werke verteilen sich europaweit auf verschiedene öffentliche und private Sammlungen.

Fragment mit Sharon, 2018, Acryl auf Leinwand. Quelle: Elke Erdmann

Seit Beginn des Jahres 2020 gehört Lehel Kovács zum Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern. „In meiner neuen Umgebung sind die Motive auf mich zugekommen und haben mich inspiriert. Es sind einzelne Dinge wie eine rostige Boje, alte Backsteine und seltsame Bäume im Darßwald. Fast alle Bäume haben ein Schicksal, eine besondere Gestalt. Die Ausstrahlung fasziniert mich.“

Von Elke Erdmann