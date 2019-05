Ribnitz-Damgarten

In den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten ist es offenbar zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie jetzt bekannt wurde, ist in der Nacht zum 12. Mai ein 84-jähriger Mann aus dem Landkreis Rostock aus einem Fenster in der zweiten Etage des Ribnitzer Krankenhauses gestürzt. Einen Tag später erlag der Mann in einem Rostocker Krankenhaus seinen Verletzungen. „Wir bedauern sehr, dass es zu diesem tragischen Vorfall in unserem Krankenhaus gekommen ist“, teilte Falko Milski, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt und geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Unfall aus. Sowohl Suizid als auch Fremdverschulden werden demnach ausgeschlossen. Auch sei kein Verstoß gegen Sicherheitsvorkehrungen erkennbar, hieß es.

Der Mann sei psychisch krank gewesen, habe unter anderem an Demenz gelitten. Das Fenster, aus dem er gefallen war, hatte er wohl selbst geöffnet. Mitarbeiter des Krankenhauses hatten ihn am Morgen bei einem Routine-Rundgang am Boden liegend entdeckt.

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass Vorschriften nicht eingehalten wurden oder ein Fehlverhalten von Beschäftigten vorlag“, so Falko Milski.

Zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Patientensicherheit würden sich die Mitarbeiter des Krankenhauses „neben vielen eigenen Maßnahmen auch einer freiwilligen externen Prüfung durch eine Risikoberatungsgesellschaft“ unterziehen.

Robert Niemeyer