Barth

Bereits am Montagmorgen soll ein Unbekannter drei Kindergartenkinder in Barth angesprochen und zumindest auch von hinten fotografiert haben. Eine Anzeige ist nach Auskunft der Polizei am Dienstag eingegangen. Demnach soll ein großer Mann mit Goldkette am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr die Kinder über den Zaun der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in der Erich-Weinert-Straße angesprochen haben.

Dabei soll der Unbekannte angegeben haben, reich zu sein und die Kinder gebeten haben, Fotos von ihnen machen zu dürfen. Der Gesuchte fertigte nach Aussagen der Kinder Aufnahmen von ihrer Rückansicht an und entfernte sich dann unerkannt. Nähere Details zu dem Mann liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Kinder üben Umgang mit Fremden

Erst vor Kurzem hat es in der Kindertagesstätte eine Präventionsmaßnahme der Polizei zum Umgang mit Fremden gegeben. „Das machen wir ein Mal im Jahr mit den Kindergartenkindern“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte, Ines Schwarz. Das Material der Polizei, unter anderem zahlreiche Sachbücher zu dem Thema, sei am Dienstag in den Gruppen bearbeitet worden, um die Kinder zu sensibilisieren.

Alle Mitarbeiter der Kita seien über den Vorfall informiert worden, mit den Eltern der betroffenen Kinder habe die Leiterin telefoniert. „Die drei Kinder haben genau richtig reagiert. Sie sind weggelaufen und haben sofort eine Erzieherin informiert“, lobte Ines Schwarz das Verhalten der Kinder. Die hinzugerufene Erzieherin habe den Mann allerdings nicht mehr gesehen und habe deshalb auch keine Personenbeschreibung abgeben können.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei gehe den Hinweisen und Angaben der Kinder gegenwärtig intensiv nach und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die dieses Geschehen am Montagvormittag beobachtet haben und weitere Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Barth 03 82 31/67 20 zu wenden. Die Polizei rät Eltern, mit den Kindern unter anderem in kleinen Rollenspielen zu üben, wie man sich in gefährlichen Situationen verhält. Zudem sollte es klare Regeln geben, mit wem das Kind mitgehen darf und von wem es abgeholt werden darf.

Anika Wenning