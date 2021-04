Lindholz

Ein 81-Jähriger ist mit einem Quad im Landkreis Vorpommern-Rügen verunglückt und lebensbedrohlich verletzt worden. Er sei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von einer Kreisstraße in der Gemeinde Lindholz abgekommen und habe sich auf einem Acker überschlagen, teilte die Polizei mit. Das Quad sei auf dem Mann liegengeblieben. Der Mann wurde wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock geflogen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Quads kommt es öfter zu schweren Unfällen. Wie der ADAC auf seiner Internetseite schreibt, haben Quads besondere Fahreigenschaften, die gewöhnungsbedürftig sind. Daher komme es besonders bei unerfahrenen Fahrern oft zu schweren Unfällen.

Von RND/dpa