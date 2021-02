Fischland-Darß-Zingst

In der ganzen Welt spüren die Teams für Mare TV Naturschönheiten, zuweilen auch Skurrilem in Gewässern und an Gestaden nach. In den vergangenen Monaten war ein Team mehrfach auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unterwegs, begleitete einen Borner Buddelschiffbauer, schipperte beim Kirr-Abtrieb mit Rindern des Gut Darß über den Zingster Strom oder war mit Wustrower Seenotrettern auf dem Bodden unterwegs.

Die Diplom-Designerin Silvia Priebe, die in Wustrow auch einen kleinen Laden führt, ist dafür „voll aus dem Geschäftsbetrieb“ geholt worden. Die 43-Jährige steuert normalerweise die Zugmaschine, mit der das Rettungsboot „Barsch“ zur Einsatzstelle in Ostsee oder Bodden gezogen wird. Für die Sendung musste sie auch auf dem Bodden ans Steuer.

Kaum Aufregung bei Seenotretterin

Im Mittelpunkt, betont sie, stehen aber die Mannschaft und das altehrwürdige Stationsgebäude der Wustrower Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. „Seenotrettung ist Teamarbeit“, sagt Silvia Priebe, die selbst viele Jahre lang mit auf dem Rettungsboot im Einsatz war. Die Aufregung hielt sich bei der Wustrowerin denn auch in engen Grenzen. Dennoch: Ein bisschen ungewohnt war der Einsatz fürs Fernsehen aber doch. „Man weiß nicht, was auf einen zukommt.“

Das Aufnahmeteam war gut vorbereitet. „Das hat es uns leicht gemacht“, erinnert sich Silvia Priebe. Die Dreharbeiten in Wustrow erfolgten bereits im Oktober vergangenen Jahres. Das Wetter war perfekt, das Fischland habe sich von seiner besten Seite gezeigt. Sämtliche Mitglieder der Freiwilligenstation in Wustrow haben sich mächtig ins Zeug gelegt.

Einblick ins Private und in Historie

Um dem damals noch herrschenden Urlaubertrubel zu entgehen, wurde der Drehort an den Bodden verlegt. Da erleben die Zuschauer dann auch gleich noch das besondere Licht, die Landschaft und die Ruhe, ist Silvia Priebe überzeugt. Und am Ende waren die Aufnahmen fast in einem Stück gedreht. Wiederholungen waren nur erforderlich, um eine Szene auch aus einer weiteren Perspektive zeigen zu können, so Silvia Priebe.

Einen kleinen Einblick ins Private erlaubte die Wustrower aber auch. So war das Aufnahmeteam auch bei Silvia Priebe zu Hause – und tauchte da auch in die Historie des Ostseebades auf dem Fischland ein, nämlich in die einstige Seefahrtschule. Die Verbindung von Silvia Priebe zu der Einrichtung ist eine enge, Mutter und Vater haben dort gearbeitet. Zusammen mit dem Filmteam wurde unter anderem in alten Fotos gestöbert.

Corona machte Dreharbeiten schwieriger

Lisa Wolff, zusammen mit Karsten Wohlrab Autorin der Folge, will die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nicht als rein touristische Region zeigen. Die Fernsehzuschauer sollen sehen, „es gibt nicht nur Urlauber, es gibt interessante Menschen, die hier leben und arbeiten“. Gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Blick der Filmemacherinnen und -macher auf Ziele in Deutschland gelenkt. „Auch hier gibt es wunderschöne Ecken“, sagt die Autorin.

Bereits vor rund zehn Jahren stand die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst schon einmal im Fokus. Aufgrund der Abstandsregeln und des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung haben sich die Dreharbeiten als gar nicht so einfach gestaltet, wie Lisa Wolff sagt. Charakter der Beiträge sei es ja, den Menschen möglichst nahe zu kommen, in Corona-Zeiten ohne Maske, die im Beitrag möglichst nicht zu sehen sein soll, kaum möglich.

Spektakuläre und entspannte Dreharbeiten

Während ihrer Besuche auf der Halbinsel hat das Drehteam jede Menge erlebt, inklusive einer kleinen Havarie der „Seekuh“. Mit dem Schiff werden die Rinder zur Kirr und im Herbst wieder zurückgebracht. Als „spektakulär“ hat Lisa Wolff die Dreharbeiten während des Buhnenbaus in Ahrenshoop in Erinnerung.

Auch der Kirr-Abtrieb wurde für eine Folge von Mare TV in den Fokus genommen. Quelle: Lisa Wolff

In einem Abschnitt des dortigen Strandes werden von der Pfahlbohrmuschel beschädigte Buhnen ersetzt (die OZ berichtete). Beeindruckend war die Arbeit der Männer bei klirrender Kälte auf dem Bagger in der Ostsee. Ganz entspannt war dagegen der Dreh beim Borner Buddelschiffbauer Hans-Peter Konow. Auch Kraniche sind Thema der Sendung.

Die Folge „Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst – Naturparadies an Ostsee und Bodden“ ist am Donnerstag, 18. Februar, ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Die 45-minütige Sendung wird am Samstag, 20. Februar, um 13.15 Uhr wiederholt, wieder im NDR.

Von Timo Richter