Marienkirche Kenz: Barockes Gemälde Weltgericht ist zurück

Das obere Drittel nimmt die helle Himmelszone mit der zentralen Gestalt des auf einem Regenbogen thronenden richtenden Christus in einer Aura von farbigem Licht ein. Christus rechter Arm ist segnend erhoben, der linke zur Seite gestreckt. Zu Füßen Christi erscheint eine gläsern wirkende Weltkugel. Ihn umgebende Engel musizieren auf verschiedenen Instrumenten oder singen mit Büchern in den Händen.

In den Wolkenrängen der mittleren Zone erscheint rechts an erster Stelle der fürbittende Johannes der Täufer. Ihm gegenüber auf der linken Seite ist offenbar Maria zu sehen. An zweiter Position links erscheint Mose mit den Gesetzestafeln. Unter den anderen Figuren im himmlischen Rang sind Männer (unter ihnen sicher die Apostel) und Frauen.

Im unteren Bilddrittel steht in der Mitte der rot gekleidete Erzengel Michael. Er scheidet das Bild deutlich in zwei Hälften: rechts die Höllenzone mit einem tiergestaltigen Höllenrachen mit Augen, links die auffahrenden Seligen. In der Bildmitte, zwischen Christus und dem Erzengel, erscheinen in einer Wolke drei auf Posaunen blasende Engel, welche die Toten erwecken. Ganz unten steigen die auferweckten Toten aus ihren Gräbern. (Von Pastor Kai Steffen Völker)