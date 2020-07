Marlow: 80-Jährige im eigenen Haus bestohlen

Marlow

Eine 80-Jährige aus Marlow ist am Dienstag Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte die Frau zu Hause aufgesucht und sich als Mitarbeiter einer Fassadenreinigungsfirma vorgestellt. Daraufhin durften sie das Haus betreten erhielten daraufhin Einlass ins Haus. Die Seniorin entschied sich jedoch gegen das Dienstleistungsangebot.

500 Euro Schaden

Daraufhin schlugen die Täter vor, Modeschmuck kaufen zu wollen. Im Verlauf des Gespräches gelang es den ihnen, dass die Frau ihren Schmuck zeigte. Nachdem die Fremden das Grundstück verlassen hatten, stellte die die 80-Jährige fest, dass ihr fünf Ringe gestohlen wurden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Hinweise zu Tätern erbeten

Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich persönlich oder telefonisch an das Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Polizei rät: Keine Fremden in die Wohnung lassen

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Trickdiebe seien erfinderisch und würden sich auch gern als Amtspersonen oder Handwerker ausgeben oder eine Notlage vortäuschen, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Grundsätzlich sollte man bei sogenannten Haustürgeschäften misstrauisch sein.

