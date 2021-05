Marlow

Eine 81-jährige Autofahrerin ist am Sonnabend, dem 29. Mai, bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Marlow schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.55 Uhr auf der L 182. Laut Polizei befuhr die Frau mit einem Opel Meriva die L 182 aus Richtung Alt Guthendorf kommend in Richtung Marlow. Die Fahrerin sei aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei weiter mit.

Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro

Am Unfallort waren 39 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Marlow, Jahnkendorf, Bartelshagen I, Gresenhorst und Ribnitz im Einsatz. Die eingeklemmte Frau konnte nach kurzer Zeit aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Rostocker Klinikum gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 10 000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 182 kurzzeitig voll.

Von es