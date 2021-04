Marlow

In Marlow findet Ende dieser Woche ein öffentlicher Impftag statt. Im Testzentrum am Sportplatz, dem Vereinsheim der BSG Scanhaus Marlow, sollen übrig gebliebene Impfdosen verimpft werden. Veranstaltet wird der Tag unter dem Motto „Testen und impfen“ von der Stadt Marlow in Zusammenarbeit mit dem Bad Sülzer Arzt Dr. Jan Eska.

Etwa 100 Impfdosen

„Hintergrund ist, dass wir den Menschen vor Ort ein Angebot machen möchten“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. Verimpft wird am Freitag der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Etwa 100 Impfdosen stünden zur Verfügung. Diese seien im Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen in Stralsund nicht verimpft worden.

4000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca hat der Landkreis im Kreisgebiet an die Hausärzte verteilt haben. Der Impfstoff habe sich angehäuft, weil die Impfung mit Astrazeneca mehrfach unterbrochen worden war, heißt es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung. Es sei aber auch so, dass nur 60 bis 70 Prozent des Astrazeneca-Kontingents nachgefragt würden. Um die übrigen 30 bis 40 Prozent schneller zu verimpfen, sei der Impfstoff nun an die Hausärzte im Landkreis vergeben worden.

Der Impftag richtet sich ausschließlich an Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Eine Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 0170/8205166 oder in der Arztpraxis von Dr. Eska in Bad Sülze unter der Telefonnummer 038229/222. Ohne Termin kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Formulare im Internet

Möglich ist auch, den Aufklärungsbogen und das Einwilligungsformular bereits im Vorfeld zu lesen bzw. auszufüllen. Die Formulare sind im Rathaus in Marlow, in der Arztpraxis von Dr. Eska oder online unter www.stadt-marlow.de erhältlich.

Vor der Impfung werden die Patienten auf eine Corona-Infektion getestet. Im Falle eines negativen Ergebnisses ist eine Impfung möglich. Diese findet nach einem Aufklärungsgespräch mit dem Impfarzt statt. Die Impfungen übernimmt Dr. Jan Eska, der mit seinem Team anreist. Der Impftag findet am Freitag von 13 bis 18 Uhr statt. Falls mehr Impftermine notwendig werden, als Impfstoff an diesem Tag zur Verfügung steht, könne die Veranstaltung laut Norbert Schöler eine Woche später wiederholt werden.

Von Robert Niemeyer