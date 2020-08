Marlow

In dieser Woche wurde im Gebiet der Stadt Marlow ein besonders dreister Fall illegaler Entsorgung von Sondermüll festgestellt. Unweit des Ortsteils Rostocker Wulfshagen wurden etwa 30 Wellasbestplatten an die Uferböschung des Haubaches gekippt. Darüber informierte Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU). Ein Umweltvergehen in diesem Ausmaß sei ihm in den zwölf Jahren, in denen er als Bürgermeister tätig ist, noch nicht vorgekommen, so der Marlower Verwaltungschef.

Der Fall wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 12. August behandelt. Einhellige Auffassung hier: „Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.“ Um dem Umweltsünder auf die Spur zu kommen, setzt die Stadt Marlow deshalb für Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers und zur Ahndung der Tat führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus, informierte Norbert Schöler weiter.

Strenge Auflagen für Umgang mit Asbest

Wer seinen Asbest auf diese Art und Weise „entsorgt“, tue das auf Kosten der Allgemeinheit, machte der Bürgermeister deutlich. Denn nun müsse erst einmal die Kommune finanziell dafür aufkommen, dass die Asbestplatten ordnungsgemäß entsorgt werden.

Beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten und Abfällen werden an Gewerbetreibende besonders hohe Anforderungen gestellt. Sie müssen hierfür nicht nur die entsprechenden Vorschriften kennen, sondern auch über die nötige Zulassung beziehungsweise Zertifizierung verfügen.

Gefährlicher, krebserzeugender Stoff

Aber auch Privatpersonen sind verpflichtet, sich an den Stand der Technik zu halten, um sich selbst, Dritte sowie die Umwelt nicht zu gefährden. Asbesthaltige Abfälle sind seit dem 1. Januar 2016 ausschließlich der Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen beziehungsweise den vom Landkreis beauftragten Dritten anzudienen.

Asbest ist aufgrund seiner nachweislich kanzerogenen Wirkung bereits seit vielen Jahren als besonders gefährlicher, krebserzeugender Stoff eingestuft. Die Gewinnung, Aufarbeitung, Wiederverarbeitung und Wiederverwendung von asbesthaltigen Produkten und Abfällen ist seit 1993 grundsätzlich verboten.

Von Edwin Sternkiker