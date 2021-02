Marlow: Autofahrer prallt gegen Baum

Marlow

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Marlow ist am Montag ein 55-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Auto gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße 182 zwischen den Marlower Ortsteilen Neu Guthendorf und Alt Steinhorst unterwegs. In einer Rechtskurve kam er demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Der Wagen, ein Audi, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Als Unfallursache wird vermutet, dass der Wagen aufgrund von Straßenglätte von der Straße abgekommen ist.

Von Robert Niemeyer