Am Himmelfahrtstag hat die Polizei in Marlow einen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. In Marlow wurde der 41-jährige Bad Sülzer gegen 19.30 Uhr kontrolliert. Laut Polizei gab er zunächst an, keinen Führerschein zu besitzen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Der schlug auf Amphetamine und Kokain an.

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobenentnahme an. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Mann drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Außerdem muss sich dem Mann strafrechtlich wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von Robert Niemeyer