Marlow/Bad Sülze: Ämter sammeln für Flutopfer

Marlow

Auch in Marlow ruft die Verwaltung zu Spenden für Opfer der Flutkatastrophe in Südwestdeutschland auf. Unterstützt werden soll die Grundschule in Bad Neuenahr. Das Inventar wurde durch das Hochwasser völlig verwüstet. Um neues anzuschaffen, soll der Förderverein der Grundschule finanziell unterstützt werden.

„Die Nachrichten über die Flutkatastrophe in einigen Orten Süddeutschlands haben uns tief erschüttert“, heißt es aus der Verwaltung. Ganze Orte wurden zerstört, Menschen stehen vor dem Nichts.

Spendenboxen und Spendenkonto

Der Förderverein der Grundschule in Bad Neuenahr wurde bereits über die Aktion informiert. Gespendet werden kann im Rathaus in Marlow. In der Kanzlei im Haus I, Zimmer 8c, steht eine Spendenbox, ebenso im Einwohnermeldeamt, Zimmer 1. Gespendet werden kann auch per Überweisung.

Die Kontodaten lauten:

Empfänger: Stadt Marlow

IBAN: DE15 1505 0500 0533 0011 29

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Fluthilfe

Urlaub für Kinder aus Hochwassergebiet

Auch im Amt Recknitz-Trebeltal ist eine Spendenaktion gestartet worden. Kinder der Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein Urlaub im Jugendgästehaus in Nehringen ermöglicht werden. Um den Aufenthalt und die Reisekosten zu finanzieren, wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Die Daten lauten:

Empfänger: Amt Recknitz-Trebeltal

IBAN: DE79 1505 0500 0534 0011 14

Verwendungszweck: Urlaub für Kinder aus Hochwassergebieten

Von Robert Niemeyer