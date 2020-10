Marlow

Es gehört in Marlow zu einer guten Tradition, Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren, im Rahmen von Stadtvertretersitzungen zu ehren. Dieses Mal waren es Erika und Lutz Albrecht, Ilse Duller, Mandy Schmidt und Falk Leibersperger, denen gedankt wurde.

Erika und Lutz Albrecht sowie Ilse Duller kümmern sich um die Familie Saad, deren Mitglieder als Flüchtlinge aus Syrien nach Marlow gekommen sind und mittlerweile einen dauerhaften Aufenthaltsstatus besitzen.

Flüchtlingsfamilien sind gut integriert

Die Familie Saad sowie eine weitere Flüchtlingsfamilie hätten sich ganz bewusst entschieden, in Marlow zu bleiben, so Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer in der Sitzung der Stadtvertreter am Mittwoch. Sie gehen mittlerweile einer Tätigkeit nach, die Kinder besuchen die Schulen in Marlow und Dettmannsdorf-Kölzow. „Dank Familie Albrecht und Familie Duller haben sie Anschluss in unserer Gesellschaft gefunden“, so die Stadtpräsidentin.

Gegenseitig besucht man sich zu den Geburtstagen, für die Kinder gibt es kleine Geschenke. Auch Besuche zwischendurch stehen auf der Tagesordnung. Und bleiben die Besuche von „Oma“ und „Opa“ Albrecht bei Familie Saad mal aus, dann wird geklingelt und gefragt, ob es ihnen auch gut geht.

Claudia Röwer: „Da Herr Saad bereits kurz nach Erteilung der Arbeitserlaubnis im Bauteam des Vogelparkes Marlow eine Anstellung fand, galt es, für die Familie auch manchen Arztbesuch für die Kinder zu organisieren und auch bei Behördengängen zur Seite zu stehen. Herr und Frau Albrecht waren da nicht nur Ersatzgroßeltern, sondern brachten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe die Mutter und Kinder zu manchem Termin.

Frau Duller ließ es sich nicht nehmen, für die Kinder Sachen zum Anziehen zu stricken. Auch ganz einfach mal beim Spielen der kleinen Kinder aufzupassen und in der deutschen Sprache mit ihnen zu kommunizieren, brachte für Familie Saad Entlastung.“

Engagiert in Elternvertretungen und als Trainer

Mandy Schmidt wurde für ihre Tätigkeit in den Elternvertretungen der Klassen 2 und 4b geehrt. Sie sei sehr kreativ, wenn es darum gehe, für die Kinder Überraschungen vorzubereiten und sie sei immer zur Stelle, wenn Hilfe notwendig ist. „Sie ist damit eine große Stütze für die Lehrer bei der Gestaltung des schulischen Umfeldes“, so die Stadtpräsidentin.

Falk Leibersperger wurde für sein Engagement im außerunterrichtlichen Sport gedankt. Mit seinem Enthusiasmus begeistere er die Kinder für den Handball, sie würden sich jede Woche auf ihre Trainingseinheit mit ihm freuen, sagte Claudia Röwer.

Von Edwin Sternkiker