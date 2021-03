Marlow

Trotz Corona-Pandemie hat der Marlower Fertighaushersteller ScanHaus im vergangenen Jahr mit rund 127 Millionen Euro einen Umsatzrekord erzielt. Außerdem wurde dem Unternehmen erneut das sogenannte Crefozertifikat für seine ausgezeichnete Bonität verliehen.

939 verkaufte Fertighäuser

Die Nachfrage nach Fertighäusern wird offenbar auch von der Corona-Pandemie nicht gebremst. „Wer hätte das in diesen ungewohnten Zeiten gedacht, aber anscheinend beweist die jetzige Situation mehr denn je, wie wichtig ein Rückzug in die eigenen vier Wänden mit entsprechendem Umfeld ist. Es ist zu erkennen, dass zukünftige Bauherren weiter ins Umland gehen, um sich ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen.“, so Friedemann Kunz, Inhaber ScanHaus Marlow.

939 Fertighäuser verkaufte das Marlower Unternehmen im vergangenen Jahr. Ein Plus gegenüber 2019 von 18 Prozent. Aus diesem Jahr stammt der bisherige Umsatzrekord von 104 Millionen Euro. Um die zunehmende Nachfrage erfüllen zu können, werde weiterhin der Drei-Schicht-Betrieb aufrechterhalten. ScanHaus versucht zudem, das Personal, gerade in der Montage, aufzustocken.

4,5 Millionen Euro in Umbau investiert

Ende vergangenen Jahres begannen darüber hinaus Um- und Ausbauarbeiten auf dem Firmengelände, um langfristig eine bessere Lagerhaltung und Optimierung der Prozessabläufe zu gewährleisten. 4,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen hier. Der Abschluss der Arbeiten ist Ende 2021 geplant.

ScanHaus Marlow zählt zu den führenden Herstellern von Fertighäusern in Deutschland mit im Schnitt 650 bis 700 gebauten Häusern im Jahr. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und ist mit seinen Musterhäusern und Vertriebsbüros an mehr als 50 Standorten bundesweit präsent. Das Produktportfolio umfasst 70 Haustypen, die am Firmensitz in Marlow gefertigt werden.

Von Robert Niemeyer