Marlow: Fußgänger von Pkw erfasst

Marlow

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in Marlow ein 76-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Rentner gegen 10.15 Uhr in der Carl-Kossow-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn betreten. In der Folge wurde er von einem Opel erfasst, der in Richtung Semlow unterwegs war.

Pkw-Fahrerin erlitt Schock

Der 76-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Die 27-jährige Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus nach Rostock gebracht.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Dekra-Schachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Von Robert Niemeyer