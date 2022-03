Marlow

Rein mit dem Setzling ins Pflanzloch, Erde drauf, festtreten, fertig. Wieder ist ein Bäumchen eingepflanzt. Fiete Lange und Fiete Scheibe ist anzusehen, dass ihnen die Arbeit Spaß macht. Stolz zeigen die Viertklässler von der Grundschule „Marlower Loris“ ihrer Klassenleiterin Dorit Meyer, was sie bereits geschafft haben.

Ein paar Meter weiter sorgen Jona-Felina Sieg und Stine Mattheus dafür, dass der nächste Buchen-Setzling in die Erde kommt. „24 Bäumchen haben wir bereits gepflanzt“, berichtet Jona-Felina und schaut zu ihrem Opa Falk Stypmann. Dieser hat für einen Tag seinen Arbeitsplatz in den Marlower Möbelwerken mit der Arbeit im Wald eingetauscht und hebt für die beiden Mädchen die Pflanzlöcher aus. So wie er unterstützten am Montag etliche weitere Mitarbeiter des Unternehmens die Viertklässler.

Dritte gemeinsame Pflanzaktion

Die von den Marlower Möbelwerken ins Leben gerufene und gesponserte Pflanzaktion gibt es seit 2018. Geschäftsführer Mirko Ohm über die Idee, die dahinter steckt: „Als holzverarbeitender Betrieb produzieren wir vor allem Schulmöbel. Was lag da näher, als dass die Mitarbeiter der Möbelwerke und die Viertklässler der Grundschule gemeinsam etwas dafür tun, dass neuer Wald heranwächst.“ Und da dies eine Daueraufgabe sei, werde man sich auch in Zukunft dafür engagieren, sagte Ohm. Zumal solche Aktionen auch die Verbundenheit der Kinder mit der Region, in der sie leben und lernen, fördern, ist er überzeugt.

Nach 2018 und 2019 war es am Montag die dritte gemeinsame Pflanzaktion der Marlower Möbelwerke und der Grundschule „Marlower Loris“. 2018 wurden Esskastanien gepflanzt, 2019 waren es Flatter-Ulmen. „2019 und 2020 mussten wir wegen Corona leider pausieren. Die Forstmitarbeiter mussten deshalb unsere Bäume alleine pflanzen“, so Mirko Ohm. Um so erfreuter war er nun, dass es in diesem Jahr wieder möglich war, die Pflanzaktion gemeinsam durchzuführen.

Waren wie alle anderen Viertklässler der Marlower Grundschule bei der Pflanzaktion mit großem Eifer dabei: Jona-Felina Sieg und Stine Mattheus. Unterstützt wurden sie von Falk Stypmann, Mitarbeiter der Marlower Möbelwerke und Opa von Jona-Felina. Quelle: Edwin Sternkiker

Zusammen mit Mitarbeitern des zuständigen Forstamtes Billenhagen waren die Viertklässler und die Möbelwerker auf einer etwa ein Hektar großen Fläche in dem Waldgebiet zwischen Bartelshagen I und Gresenhorst im Einsatz. Zuvor standen hier einmal Fichten. Doch viele von ihnen hielten dem letzten Sturm nicht stand, berichtete Forstamtsleiter Bernhard von Finckenstein.

4000 Setzlinge gepflanzt

Die Beteiligten hatten sich viel vorgenommen, immerhin warteten etwa 4000 Setzlinge darauf, in den Boden zu kommen. „Hier haben wir es mit Braunerde zu tun, ein guter Standort für die Buchen“, so der Forstamtsleiter.

Durch die Bepflanzung dieser Fläche mit Buchen solle ein Beitrag geleistet werden, um bei der Schaffung von Mischwäldern voranzukommen, erläuterte Bernhard von Finckenstein weiter. Diese würden nicht nur besser mit Schädlingen fertig werden, sondern auch mit den Klimaveränderungen. Nicht umsonst sei die Buche zum Baum des Jahres 2022 gewählt worden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im Jahr 2010 erarbeitete das Landwirtschafts- und Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns ein „Maßnahmenkonzept zur Anpassung der Wälder Mecklenburg-Vorpommerns an den Klimawandel“ und beschloss damit langfristige Ziele zur Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder. Minister Till Backhaus verwies bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts Ende 2021 auf die Bemühungen des Landes, den Waldumbau weiter voranzutreiben. Mischwälder würden den Klimaveränderungen deutlich besser standhalten, so Backhaus.

Beispielgebende Zusammenarbeit

Ulf Tielking, Referatsleiter im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, verfolgte die Aktion und packte auch selbst mit an. Er bezeichnete eine derartige Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen, einer Schule und einem Forstamt als beispielgebend.

Für die Viertklässler war die Baumpflanzaktion eine willkommene Ergänzung zum Sachkundeunterricht. „Hier haben sie bereits viel darüber erfahren, wie sehr wir Menschen den Wald brauchen“, sagte Lehrerin Dorit Meyer.

Von Edwin Sternkiker