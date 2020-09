Rostock/Marlow

Die Corona-Krise hat auch die Sportler vom Rostocker Goalball-Club Hansa hart getroffen. So gut wie keinen Wettkampf konnten die Goalballer um den Marlower Trainer Mario Turloff in diesem Jahr bestreiten.

Dabei hatte die Randsportart gerade im vergangenen Jahr einen enormen Schub bekommen, nicht zuletzt durch den Gewinn der Deutschen U-19-Meisterschaft – in der Marlower Sporthalle holten die Hansa-Goalballer den Titel – und vor allem durch die Ausrichtung der Goalball-Europameisterschaft in Rostock. Allein das Finale verfolgten 2000 Zuschauer in der Rostocker Stadthalle und bis zu 3,5 Millionen Menschen am TV-Bildschirm. „Gerade nach der EM ist viel passiert. Die Entwicklung unseres Sports in Rostock ist nicht verborgen geblieben“, sagt Mario Turloff.

Was ist Goalball? Goalball ist eine Behindertensportart, bei der Sehbehinderte in Dreierteams gegeneinander antreten und versuchen, mit Würfen ein Tor zu erzielen. Alle Spieler sind dabei komplett blind. Das Besondere am RGC Hansa ist dabei, dass der Sport hier inklusiv betrieben wird. Beim RGC spielen also Sehbehinderte mit nicht Sehbehinderten zusammen. Einmalig in der Goalball-Szene. Den Sehenden werden, wie auch den Sehbehinderten, die Augen zugeklebt. Alle tragen eine lichtdichte Brille.

Nationalspieler und Goalinis

Hatte der RGC Hansa 2017, als Mario Turloff den Posten des Trainers übernahm, gerade einmal vier Spieler, sind es heute 30. Eine Bundesligamannschaft, eine U-16- und eine U-19-Mannschaft, eine Breitensportgruppe sowie eine reine Frauenmannschaft und eine Kindermannschaft (3 bis 9 Jahre), die sogenannten Goalinis, wurden aufgebaut.

Vier Nationalspieler – zwei Männer und zwei Frauen – haben eigens ihren Wohnsitz nach Rostock verlegt, um beim RGC Hansa mitzuspielen. Umso bedauerlicher sei, dass die Corona-Pandemie dem Verein einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Die Goalballer des RGC Hansa mit dem Völkshäger John Turloff und dem Ribnitz-Damgartener Julian Bleifuß wurden in Marlow 2019 Deutscher U-19-Goalball-Meister. Quelle: Robert Niemeyer

Am 14. März sollte beispielsweise der erste Bundesligaspieltag in Rostock stattfinden. Der RGC hatte viel Energie in die Vorbereitung gesteckt, sowohl was das Training als auch was die Werbung betrifft. Der Spieltag wurde abgesagt. Drei Rostocker Goalballer sollten bei den Paralympics in Tokio für Deutschland antreten.

Bekanntlich wurden die Olympischen Spiele in Japan ebenfalls abgesagt. Immerhin: Nach den Lockerungen sollen nun ein Bundesligaturnier vom 4. bis 6. Dezember in Berlin und die Deutsche Jugendmeisterschaft am 21. November in Leipzig stattfinden.

Nominierung für Deutschen Engagementpreis

Bei all den Rückschlägen sei es umso erfreulicher, dass der RGC Hansa nun die Chance hat, vorher doch noch einen Preis zu gewinnen. Im vergangenen Jahr wurde der RGC für seine hervorragende Nachwuchsarbeit mit dem Grünen Band vom Deutschen Olympischen Sport-Bund ausgezeichnet. Und die Vertreter dieses Preises haben die Hansa-Goalballer in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland, gefördert vom Bundesfamilienministerium, von der Deutschen Fernsehlotterie und von der Deutsche Bahn Stiftung.

„Gerade in diesem Jahr, in dem man mit dieser tollen Mannschaft sportlich nichts reißen kann, ist solch eine Nominierung sehr aufbauend“, sagt Mario Turloff. Allein auf die Nominierung an sich seien alle Mitglieder bereits besonders stolz. Und nun hoffen Turloff und seine Mitstreiter auf zahlreiche Stimmen. Denn der RGC Hansa ist in der Kategorie Publikumspreis nominiert. Das heißt also, jeder mit Zugang zum Internet kann hier abstimmen.

10 000 Euro Preisgeld

Insgesamt gehen 383 Nominierte ins Rennen um den Publikumspreis. Dieser ist mit 10 000 Euro für den Gewinner dotiert. „Wir brauchen jede Stimme! Für unsere Goalinis, den Nachwuchs-, Breiten- und Leistungssport und noch viele solcher tollen Events im Parasport, wie die Goalball-EM 2019 in Rostock“, sagt Mario Turloff. Auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de findet die Abstimmung statt.

Im vergangenen Jahr fand in Rostock die Goalball-EM statt. Quelle: Stefan Ehlers

Neben Mario Turloff gehören dem RGC unter anderem seine Frau Wenke und Sohn John sowie Stephy Lohf aus Ahrenshagen, der Ribnitz-Damgartener Julian Bleifuß und der Semlower Heiko Prinz als Co-Trainer an.

Von Robert Niemeyer