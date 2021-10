Ribnitz-Damgarten

Der Herbst ist da, auch den ersten Herbststurm haben wir überstanden. Das Wochenende wird hoffentlich golden. Wir haben jedenfalls ein paar goldige Ausflugstipps zusammengestellt.

Marlow: Hüpfburgenfest in der Sporthalle

In Marlow hilft Tom Laude-Negendank auf die Sprünge. Endlich kann dort das Hüpfburgenfest „Glückssprung“ stattfinden. Bereits im vergangenen Jahr war es geplant. Aus bekannten Gründen wurde daraus leider nichts. Nun sind Groß und vor allem Klein in die Marlower Sporthalle eingeladen. Es gibt Musik vom DJ und allerhand Gelegenheiten, abzuheben. Von 10 bis 19 Uhr werden Kinderschminken, eine Kissenschlacht, eine Zaubershow, Fotoshooting und vieles mehr geboten. Die Veranstaltung findet auch zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung statt. Es gelten die 3G-Regel, Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Ribnitz: Lesung in St. Marien

Helga Schubert liest am Sonntag, den 24. Oktober, in der St.-Marien-Kirche in Ribnitz. „Vom Aufstehen“ heißt das Programm, das um 15 Uhr startet. Mit ihren literarischen Geschichten „Vom Aufstehen“ erzählt Helga Schubert in kurzen Episoden ein deutsches Jahrhundertleben. Es ist die Erinnerung an eine lieblose Nachkriegskindheit und der Versuch der Versöhnung mit der Mutter, die ihr zu bedenken gab, dass sie drei Heldentaten in ihrem Leben vollbracht hätte: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. Eine verlorene Kindheit ist das Vermächtnis der traumatisierten Kriegsgeneration. Eintritt: 10 Euro. Karten gibt es in der Stadtbibliothek.

Barth: Nächtliche Führung durch die Stadt

Wie wäre es mit einer nächtlichen Stadtführung in Barth? Wenn die Sonne langsam untergeht, taucht sie die Barther Altstadt und den Hafen in ein ganz besonderes Licht. Zeit für einen Stadtrundgang, der auch die düsteren Kapitel der Barther Geschichte beleuchtet. Da geht es um Sagen und Mythen und natürlich auch Seemannsgarn. Am Freitag, den 22. Oktober, geht es um 20 Uhr los. Treffpunkt ist die Barth-Information am Barther Marktplatz. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wustrow: Ausflug auf den Saaler Bodden

Oder wie wäre es, ein Kranichbeobachtungstour mit dem Ausflugsdampfer auf dem Saaler Bodden zu unternehmen? Um 16 Uhr legt der Boddenkieker im Wustrower Hafen am Samstag ab. Die Fahrtzeit beträgt etwa drei Stunden, eine Reservierung ist nicht notwendig. Fahrkarten gibt es an Bord.

Von Robert Niemeyer