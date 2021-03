Marlow

Manchmal geht es doch schneller als gedacht. Manchmal braucht es ein wenig öffentlichen Druck. Manchmal lassen sich Probleme relativ einfach lösen, wenn man denn nur will. So nun im Gebiet von Marlow.

Aber der Reihe nach. Bereits Anfang des Jahres hatten Anwohner und Marlows Bürgermeister auf einen Missstand hingewiesen. Etwa 80 Haushalte in mehreren Ortsteilen Marlows drohten auf dem im sprichwörtlichen Sinne digitalen Trockenen sitzen zu bleiben. Der Grund: Diese etwa 80 Haushalte werden seit einigen Jahren mithilfe einer Funk-Lösung mit Internet versorgt. Im Vergleich zu modernen Lösungen leidlich schnell, wie Christian Ehlers sagt. Der Rostocker-Wulfshäger ist von dem Problem betroffen. Aber im Jahre 2011, als die Firma Arche Netvision in der Region ein Funknetz installierte, schien dieses eine echte Lösung zu sein, die kleinen Orte an das Internet anzuschließen.

Doch der technische Fortschritt hatte zuletzt die Region eingeholt. Anfang Januar erhielten Ehlers und viele andere Nutzer des Funk-Internets ein Schreiben der Firma Archenet, dass das Funknetz zum 12. April abgeschaltet werden soll. Der Grund hier: Die Funk-Frequenzen werden für das neue 5G-Netz benötigt und wurden von der Bundesnetzagentur dafür versteigert. Die Telekom hatte die entsprechenden Verträge mit der Firma Archenet offenbar gekündigt. „Das wäre ja nicht so tragisch, wenn der Breitbandausbau schon fertig wäre“, sagte vor einigen Tagen Christian Ehlers. War er aber nicht.

Ehlers hatte sich zuletzt als Kreistagsmitglied während der Sitzung des Kreistages mit dem Problem an den Landrat gewandt. Auch Marlows Bürgermeister Norbert Schöler hat seit Jahresbeginn versucht, Licht ins Dunkel und Internet in die betroffenen Haushalte zu bringen.

Ein Fünftel der Haushalte in Marlow angeschlossen

Denn eigentlich ist im Gemeindegebiet alles so weit fertig. Die Glasfaserkabel sind bereits verlegt worden. Auch die Hausanschlüsse sind vorhanden. Dennoch können die 80 Haushalte noch keinen Vertrag für das neue schnelle Internet abschließen. Denn es fehlt offenbar ein kleines Bauteil. „Offenbar muss da noch ein kleines Teil eingebaut werden“, sagt Norbert Schöler. Techniker der Telekom seien zwar dabei, dieses Teil einzubauen. Doch das dauert offenbar. Wie Norbert Schöler mitteilte, gebe es in Marlow seit Mitte vergangenen Jahres 2500 fertiggestellte Hausanschlüsse. Bei lediglich etwa 550 dieser Haushalte sei das fehlende Teil aber bislang installiert.

Um den Prozess zu beschleunigen, hatte sich Norbert Schöler an die Kreisverwaltung und auch an die Telekom gewandt. Zumindest hatte er es versucht. „Hier bleiben Leute auf der Strecke, wenn nichts passiert“, so der Bürgermeister mit Blick auf Homeoffice und Homeschooling. Vom Landkreis hieß es, man werde sich bemühen. Bei der Telekom sei niemand zu finden gewesen, der sich für das Problem zuständig gefühlt habe.

Ein Kuriosum dabei: Tatsächlich hätten Mitarbeiter der Telekom-Callcenter Marlower Bürger an den Bürgermeister als Verantwortlichen für die technischen Probleme verwiesen, berichtet Norbert Schöler. Marlows Bürgermeister als Telekom-Techniker, sozusagen.

Vertrag verlängert

Der Fall Marlow ist dabei offenbar keine Besonderheit. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen sind auf dem Festlandteil des Landkreises bereits 24 618 Hausanschlüsse fertiggestellt worden. Etwas mehr als die Hälfte davon, nämlich genau 13 226, ist jedoch erst nutzbar. 11 392 Haushalte haben den Anschluss zwar, können aber noch kein schnelles Internet buchen, da sie sich, so der Landkreis, noch in der sogenannten Dokumentation befinden. Das ist nach Angaben des Landkreises notwendig für die Fördermittelabrechnung. Dieser Vorgang würde jeweils etwa drei Monate dauern.

Für die Anwohner in den Ortsteilen von Marlow hat sich in den vergangenen Tagen dennoch etwas getan, nachdem das Problem öffentlich wurde. Der Vertrag für den Betrieb des Funknetzes mit der Firma Archenet wurde nun verlängert. Internet per Funk steht den betroffenen Anwohnern nun bis zum 30. Juni zur Verfügung. Bis dahin sollen die Haushalte Zugang zum Glasfasernetz bekommen. Die Telekom teilte mit: „In Abstimmung mit der Stadt Marlow finden die betroffenen Haushalte daher besondere Berücksichtigung bei der Aufschaltung auf das Telekom-Glasfasernetz“.

Von Robert Niemeyer