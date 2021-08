Marlow: Kirchplatzfest mit kleinen Überraschungen

Marlow

Erst Andacht mit Popcorn, dann Rallye Monte Marlow: Familiensonntag beim Kirchplatzfest Marlow. Eigentlich wollten sie ja die andere Attraktion der Stadt besuchen, nun sitzen Daniel (10) und Emily (fast 8) aus Rostock mit der siebenjährigen Marla im Schutz der Außenmauer des Marlower Gotteshauses in einem gemütlichen Zelt und „brauen“ Limonade.

Am Sonntagmittag hatte ihre Mama im Vorbeifahren Musik der „Wellblech“-Bläser gehört, dem Posaunenchor der Partnerkirchengemeinde Wellingsbüttel in Hamburg, und kurzentschlossen am Kirchplatzfest gehalten, wo Lutz und Maik vom Förderverein zur Erhaltung der Kirche gerade die Popcornmaschine einrichteten: „Gut fürs erste Mal, etwas mehr Zucker könnte sein“, empfahl Lutz Tochter Yasmin.

Bier und Brause

Mit dem Lob der Schöpfung und dem Wunsch nach Recht, Gerechtigkeit und Gnade für Mensch und Tier leitete Pastorin Petra Bockentin zum Festmotto über: „Da braut sich etwas zusammen“. Das könne ein Gewitter, eine gute Idee, aber auch ein Bier sein.

Bärbel und Maik Düwell zeigten Marla, Daniel und Emily im Beisein von Katrin Kinder, wie Limo hergestellt wird. Quelle: Susanne Retzlaff

Louis gefiel das Spiel „Der heiße Draht“. Quelle: Susanne Retzlaff

Glaubt man Daniel und Emily, ist aber auch Limonade eine Bereicherung. „Lecker“, strahlen sie nach dem Strohhalmtest, schmecken Zitrone und Melone. Auch etwas Pfefferminze und Sprudel gehören zur Rezeptur, ergänzt Bärbel Düwell vom Förderverein. Außer Limonade gab es für den Nachwuchs Schminkstand, Hüpfburg und jede Menge Geschicklichkeitsspiele. Die Konfirmanden hatten eine „Rallye Monte Marlow“ zusammengestellt. Es galt, alle Stationen, darunter Katapult, Reifen, Löcherwand oder „Basketball“, zu durchlaufen. Wie sich die beiden verbundenen Golfbälle um das Gerüst nudeln sollten, demonstrierten Paul und Arved an ihrer Wurf-Station.

Seinen „heißen Draht“ zur Kirche bewies Louis. Der Fünfjährige hätte die Metallkirche nicht einmal unter Strom gesetzt, selbst wenn er angeschlossen gewesen wäre. Für die Eltern hatten die Veranstalter Kaffee und Kuchen – mindestens zwölf Bleche Selbstgebackenes wurden aufgefahren –, Wein, heimisches Bier und Würstchen vom Grill im Angebot, auch der Eine-Welt-Laden war vor Ort.

Rund 1,5 Millionen Euro

Die Konfirmanden Paul und Arved demonstrieren, was an ihrer Rallye-Station zu tun ist. Quelle: Susanne Retzlaff

„Wir möchten die Leute für die Kirche sensibilisieren“, so Norbert Schlesiger. Begonnen habe die Geschichte des Kirchplatzfestes eigentlich 2007 mit dem Glockenfest, erläuterte der Vorsitzende des Fördervereins. 50 Jahre lang waren damals die stählernen Glocken in der Marlower Stadtkirche bereits erklungen.

Im nächsten Jahr wollte man wieder feiern und nannte das Fest 2008 Kirchplatzfest, auch um der Stadt für dessen schöne Gestaltung zu danken. „Das hat auch den Vorteil, dass jeder gleich weiß, wo es stattfindet“, tröstet Schlesiger auch jene, die mit der Umbenennung nicht so glücklich waren. Nur einmal, 2020, sei das Fest ausgefallen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Einnahmen kommen dem Erhalt der Stadtkirche zugute. Insgesamt seien so bereits rund 1,5 Millionen Euro zusammengekommen, so Schlesiger.

Von Susanne Retzlaff