Marlow

„Die Vorbereitungen des Neubaus der Kindertagesstätte im Ortsteil Gresenhorst liegen im Zeitplan“, informierte Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU) in der jüngsten Sitzung der Marlower Stadtvertreter. Die ersten Gutachten seien in Auftrag gegeben und in dieser Woche seien alle beteiligten Behörden zu einer Beratung ins Marlower Rathaus eingeladen. Dieses Treffen solle dazu beitragen, dass es im späteren Genehmigungsverfahren keinen Zeitverzug gibt.

„Das Planungsbüro kann damit eventuell notwendige Änderungen in die Planungsunterlagen einarbeiten, so dass sich keine späteren Nachforderungen ergeben“ sagte Schöler. „Unser Ziel ist es, zum Frühjahr kommenden Jahres genehmigungsfähige Planungsunterlagen vorliegen zu haben“, machte er gegenüber OZ deutlich. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass 2021 mit den Bauarbeiten gestartet werden und die neue Kita dann 2022 bezogen werden kann.

Zahl der Betreuungsplätze soll auf 81 erhöht werden

Hintergrund: Die Kindertagesstätte „De Klaukschieters“ im Marlower Ortsteil Gresenhorst stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Bedarf ist mittlerweile so groß, dass sich die Stadt Marlow als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin entschlossen hat, einen Neubau zu errichten. Die Kosten werden auf knapp 3,0 Millionen Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung seien alle Fördermittelanträge auf den Weg gebracht worden, informierte Schöler in der Sitzung der Stadtvertreter. „Und zumindest aus dem Landwirtschaftsministerium als Hauptfördermittelgeber erwarten wir noch in diesem Jahr eine Zusage.“

Und das ist der Plan: Der Neubau soll an das benachbarte, bereits sanierte Krippengebäude angebunden und das alte Kindergartengebäude nach Beendigung der Bauarbeiten abgerissen werden. Derzeit sind 69 Plätze vorhanden.

Mit dem Neubau würde sich die Zahl der Krippenplätze von jetzt 24 auf 30 und die Anzahl der Kindergartenplätze von 45 auf 51 erhöhen. Insgesamt werden damit in der Kita Gresenhorst künftig 81 Plätze zur Verfügung stehen.

Rostocker Architekturbüro beauftragt

An der Ausschreibung der Planungsleistungen für die sogenannte Grundlagenermittlung und die Projekt- und Planungsvorbereitung hatten sich drei Planungsbüros beteiligt. Sie wurden sowohl den Stadtvertretern als auch dem ASB als Träger der Einrichtung ausführlich vorgestellt und mit diesen diskutiert.

Am Ende hat sich die Stadtvertretung Marlow für den Entwurf des Rostocker Architektenbüros aib-Bauplanung entschieden. Den favorisierten auch die Mitarbeiterinnen der Kita. Der Entwurf des Rostocker Architekturbüros bildete die Grundlage für die Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen.

Von Edwin Sternkiker