Marlow: Mit wenigen Klicks in die Schule der polnischen Partnerstadt

Marlow

Wie pflegt man eine Fernbeziehung in Coronazeiten? Eine Antwort darauf haben Marlow und die polnische Partnerstadt Czaplinek mit dem Projekt „Fernbeziehung. Marlow und Czaplinek überwinden Distanzen“ gefunden. Und da sind die Jüngsten der beiden Städte die Hauptakteure.

Von jeder Schule nehmen jeweils 24 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen drei und vier am Projekt teil. Das sieht vier Onlinemeetings vor. Gestartet wurde am 11. Mai mit einem ersten Kennenlernen. Eine Woche darauf hieß es: „Please, tell me something about your school („Bitte erzähl mir etwas über deine Schule“), berichtet Schulsozialarbeiterin Anja Zipp.

Dritte Simultankonferenz

In dieser Woche fand nun die dritte Simultankonferenz auf Englisch statt. Dieses Mal stellten die Kinder jeweils ihre Stadt vor und beantworteten sich gegenseitig die Fragen, die sie so hatten. Und wenn es doch mal ein bisschen hakte und eine englische Vokabel fehlte, dann eilten ihre Lehrerinnen Nicole Adam und Dorit Meyer, unterstützt von Dolmetscher Rafal Borkowski, fix zu Hilfe.

Während es beim ersten Onlinemeeting doch noch eher um die Beherrschung der Technik ging, konnten sich die Kinder beim dritten Treffen voll auf das Gespräch konzentrieren, erzählt Nicole Adam. Jonas und Lara aus der vierten sowie Lena aus der dritten Klasse machte das Ganze jedenfalls offensichtlich Spaß. Sie freuen sich schon auf das nächste Onlinemeeting. „Dann wollen wir unsere Hobbys vorstellen“, erzählt Lena.

Technische Voraussetzungen geschaffen

Um diese Onlinekonferenzen abhalten zu können, mussten zuvor die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehören unter anderem Notebooks, Beamer und Videokameras. Auch bei deren Anschaffung arbeiteten die Partnerstädte eng zusammen.

Fördermittel dafür gab es aus dem Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania. Damit reagierte man auf die Corona-Pandemie, die auch an den deutsch-polnischen Begegnungsprojekten nicht spurlos vorbeigegangen ist, denn über Wochen und Monate waren keine direkten Kontakte mehr möglich. Um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, hatte die Euroregion Pomerania einen Projektaufruf gestartet. Unter dem Motto „Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und ihrer Folgen in der Euroregion Pomerania“ wurde im Mai vorigen Jahres im Rahmen dieses Fonds ein Sonder-Call ausgerufen.

Kontakt wird fortgeführt

Unterstützt wurden Projekte, die die grenzüberschreitende soziale und kulturelle Zusammenarbeit aufrechterhalten und neue Ideen zur Onlinebildung anbieten. Davon profitierten auch die beiden Partnerstädte Marlow und Czaplinek. Bürgermeister Norbert Schöler, der bei der Videoschalte dabei war, sagte: Auch dann, wenn die Pandemie vorbei sei, werde diese Form des Kontaktes zwischen den beiden Schulen fortgeführt werden. Aber er freue sich schon heute darauf, dass man sich wieder persönlich ohne Einschränkungen treffen könne.

Von Edwin Sternkiker