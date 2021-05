Marlow: Motorradfahrer schwer verletzt

Marlow/Carlsruhe

Bei einem Verkehrsunfall im Marlower Ortsteil Carlsruhe ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 182 unterwegs. Er kam aus Richtung Gresenhorst. Der 64-Jährige wollte in der Folge nach rechts in Richtung Neu Steinhorst abbiegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Von dort kam ein Pkw. Dessen 32-jähriger Fahrer wollte seinerseits laut Polizei nach links in Richtung Gresenhorst abbiegen. Beim Abbiegen beider Fahrzeuge kam es demnach zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

10000 Euro Schaden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Von Robert Niemeyer