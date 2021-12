Marlow: Neue Mensa für die Schule

Marlow

Über ein gutes Angebot von Baugrundstücken sowie die Weiterentwicklung der Kita- und Grundschulbedingungen will sich die Grüne Stadt Marlow auch weiterhin zum attraktiven Wohnstandort für junge Familien profilieren. Für die kurz- und mittelfristige Umsetzung dieser Zielstellung wurden jetzt einige Weichen gestellt.

Ein richtungsweisender Beschluss der Stadtvertreter betrifft die Verbesserung der räumlichen Kapazitäten für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule „Marlower Loris“. Die unbefriedigende Situation bei der Essenversorgung, die bisher im (für diesen Zweck viel zu kleinen) Foyer der Sporthalle erfolgt, war der Anlass, die Planung einer völligen Umstrukturierung dieses Bereiches mit baulicher Erweiterung in Auftrag zu geben. Weil sich nach einer tiefgehenden Analyse der perspektivischen Kinderzahlen in Kita und Grundschule ein erfreulicher Aufwärtstrend abzeichnet, wurde klar, dass der angedachte Weg keine langfristige Lösung darstellen kann. So wird die Vorschulgruppe des Kindergartens bereits im Februar 2022 Räume des Horts in der Grundschule nutzen müssen.

Kein Anbau, sondern Neubau

Deshalb folgten die Stadtvertreter einer entsprechenden Beschlussvorlage und stimmten geschlossen für die Einstellung der bisherigen Planung, um sich im nächsten Schritt einstimmig für die Bereitstellung von Planungsgeldern zur Errichtung eines Neubaus auszusprechen. Der Neubau, dem das bisherige Heizhaus an der Kita weichen müsste, soll eine ausreichend große Mensa für die Grundschule im Erdgeschoss sowie Räumlichkeiten für den Hort der Kita „Grünschnabel“ beherbergen, wie Bau- und Hauptamtsleiterin Anja Gabriel erläuterte.

Bürgermeister Nobert Schöler verwies auf die gebotene Eile, mit den Planungen für die Leistungsphasen 1 und 2 an den Start zu gehen, um damit zügig bei den zuständigen Stellen um Fördermittel anklopfen zu können. „Der Zeitpunkt ist günstig, weil das Land ein Programm zur Förderung von Ganztagsschulen aufgelegt hat.“

Die bisher für das Vorprojekt entstandenen Kosten in Höhe von 9800 Euro wären für Bodenuntersuchungen und Vermessungen aufgelaufen, deren Ergebnisse sich teilweise auch in anderen Zusammenhängen nutzen ließen, versicherte er. Ebenso sollten die bisher eingebrachten Gestaltungsideen nicht verloren gehen, sondern in das neue Vorhaben einfließen.

Kita Gresenhorst wird erweitert

Eine weitere Marlower Kindertagesstätte befindet sich im Ortsteil Gresenhorst und wird gegenwärtig um einen Neubau erweitert. Die Stadtvertreter beschlossen für den weiteren Fortgang der Bauarbeiten die Vergabe von Elektroinstallationsleistungen im Wert von 191 000 Euro sowie von Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten in Höhe von 210 000 Euro.

Ebenfalls in Gresenhorst ist mit dem Abriss der früheren Grundschule begonnen worden. Das ehemalige Schulgelände wird über den B-Plan Nr. 27 zum Baugebiet „An der Schule“ umgewandelt. Die Stadtvertreter fassten einstimmig den entsprechenden Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. „Mittlerweile ist auch die komplette Betrachtung der natur- und artenschutzrechtlichen Komponente eingearbeitet worden“, berichtete Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei im Rahmen eines einfachen B-Plan-Verfahrens nicht notwendig.

Eigentümer müssen Bäume erhalten

Eine Besonderheit des Baugebietes mit 22, zwischen 700 und 900 Quadratmeter großen Grundstücken, ist die Verpflichtung der zukünftigen Eigentümer der südlich gelegenen Grundstücke, die dann auf ihrem privaten Land stehenden Bäume zu erhalten.

Für eines der größten Grundstücke wäre laut Claudia Röwer die Ansiedlung einer Arztpraxis wünschenswert. Man suche noch nach einem Arzt mit Interesse für diese attraktive Lage.

Ein anderes großes Baugebiet soll mit dem B-Plan Nr. 19 „Auf der Wieck“ im Ortskern von Marlow erschlossen werden, wofür die bisherigen Kleingärten weichen müssen. Der Entwurf wäre in großer Ausführlichkeit im Bau- und Umweltausschuss sowie im Hauptausschuss diskutiert worden. Das Planungsbüro habe die Hinweise des Bauausschusses eingearbeitet, berichtete Stadtpräsidentin Röwer. Mit der einstimmigen Bestätigung des Vorentwurfs schaffte die Stadtvertretung die Grundlage für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die frühzeitige Behördenbeteiligung. Erwartet werden in der Folge eine große Zahl von Hinweisen und Anregungen.

Von Volker Stephan