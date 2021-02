Marlow

Die Nachfrage nach baureifen Grundstücken ist im Marlower Stadtgebiet und in den Ortsteilen nach wie vor sehr groß. Vor allem in der heimischen Bevölkerung besteht ein großes Interesse am Wohnen in den eigenen vier Wänden. Doch dieser großen Nachfrage kann derzeit bei Weitem nicht in vollem Umfang entsprochen werden, machte Bürgermeister Norbert Schöler (CDU) in der Sitzung der Marlower Stadtvertreter am Mittwochabend deutlich.

„Sobald für eine Fläche Baurecht hergestellt ist, erfolgt umgehend eine Bebauung.“ So sei das kleine Wohngebiet Alt Steinhorst mittlerweile voll ausgeschöpft. Auch im Wohngebiet „Hofweg I“ im Ortsteil Bartelshagen I seien alle Bauplätze vergeben und die ersten Häuser würden bereits errichtet.

Erschlossen werden soll eine vier Hektar große Fläche

Damit die Stadt weiterhin wachsen und die dringend benötigten Baugrundstücke angeboten werden können, sollen „Auf der Wieck“ auf einer Fläche von rund vier Hektar 30 bis 40 neue Grundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser erschlossen werden. Bevor hier mit dem Bauen losgelegt werden kann, müssen die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu fasste die Stadtvertretung bereits 2016 in einem ersten Schritt den Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan. In ihrer Sitzung am Mittwochabend lag den Stadtvertretern nun die Neufassung des Aufstellungsbeschlusses vor. Die wurde von ihnen einstimmig abgesegnet.

Hintergrund: Die Neufassung war notwendig, weil der 2016 gefasste Aufstellungsbeschluss von einem bedeutend kleineren, nämlich nur 1,4 Hektar großen Gebiet ausging. In den Gesprächen mit möglichen Investoren stellte sich heraus, dass in dem topographisch recht anspruchsvollen Gelände mit dem vorhandenen kleinen Flächenangebot keine rentable Erschließung möglich ist. Aus diesem Grunde wurden Gespräche mit weiteren Flächeneigentümern in dem Gebiet geführt. Mit Erfolg. Die meisten waren bereit, ihre Grundstücke an den Investor für eine Erschließung als Wohngebiet zu verkaufen.

Diesen Investor hat die Stadt Marlow gefunden. Es ist die Landesgrunderwerb (LGE) Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Eine hundertprozentige Tochter des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die LEG ist nicht nur Träger der Erschließung, sondern wird die Grundstücke auch vermarkten. „Mit ihr habe wir einen sehr solventen Partner an unserer Seite“, betonte Norbert Schöler in der Sitzung der Stadtvertreter. Damit könne die Entwicklung dieses Gebietes nun planerisch weiter vorangetrieben werden. Bereits im Juni vorigen Jahres wurde im Marlower Rathaus mit der LEG ein städtebaulicher Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung der Erschließung des Gebietes abgeschlossen.

Innerstädtische Reserven werden für Wohnungsbau genutzt

Mittlerweile hat ein Planer einen ersten Entwurfsvorschlag erarbeitet. Der wurde in der Sitzung vorgestellt. Und sorgte für Fragen bei Einwohnerinnen und Einwohnern, die die Beratung verfolgten. Eine Anwohnerin zeigte sich verwundert, dass nach dieser Skizze eine Straße durch ihren ehemaligen Garten geführt werden soll. Bürgermeister Schöler betonte, dass dies nur eine erste Ideenskizze des Planers sei, um zu zeigen, was in diesem Gebiet entstehen könnte. Was in dieser Skizze zu sehen sei, sei nicht in Stein gemeißelt. Dies bedeute auch nicht, dass übermorgen bereits die Bagger anrollen, so Schöler. Bis dahin werde es noch viele Gespräche geben.

Laut LEG werde mit diesem Projekt der landesplanerischen Zielsetzung, nämlich der Innenstadtentwicklung den Vorrang zu geben, entsprochen. Soll heißen: Damit werden vorhandene innerstädtische Reserven und teilweise auch brachliegende Flächen im Zentrum des Ortes für die Siedlungsentwicklung genutzt. Es soll also nicht vor den Toren der Stadt gebaut, sondern dieses Vorhaben als integriertes Stadtentwicklungsprojekt umgesetzt werden.

Die zentrale Lage des künftigen Wohngebietes ermöglicht den zukünftigen Bewohnern kurze Wege zu den vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Stadt wie zum Beispiel zur Grundschule und Kindertagesstätte oder zum Sportplatz. Wann genau mit den Erschließungsarbeiten begonnen wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so Schöler auf OZ-Anfrage. Er rechne damit, dass das nicht vor Mitte kommenden Jahres der Fall sein werde.

Von Edwin Sternkiker