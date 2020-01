Marlow: Ortsteile sollen zusammenrücken

Marlow

Hätten Sie’s gewusst? Mit 140 Quadratkilometern ist die Fläche von Marlow mehr als doppelt so groß wie die des New Yorker Stadtteils Manhattan. Ein ziemlich großes Gebiet, in dem neben der Stadt Marlow 26 mehr oder weniger kleine Orte zu finden sind. Und diese 26 Ortsteile sollen nun sprichwörtlich enger zusammenrücken. „ Marlow 26 – die Vielfalt gestalten!“ lautet der Name der Initiative. Am Donnerstag, 23. Januar, sind interessierte Einwohner in den Marlower Rathaussaal eingeladen, um ihre Ideen für dieses Projekt einzubringen. Dann treffen sich dort nämlich um 18 Uhr die Initiatoren von Marlow 26.

Start im Oktober

Ausgangspunkt waren die Feierlichkeiten anlässlich 775 Jahre Stadtkirche Marlow im vergangenen Oktober. Dort hatte Dr. Ralf Kötter, Pastorenausbilder in Nordrhein-Westfalen, ein solches Projekt vorgestellt. „Die Frage war: Muss Kirche nicht viel stärker im sozialen Raum aktiv sein?“, sagt Peter Michalik, Gemeindediakon der evangelischen Kirchgemeinde Marlow. Die Antwort: Ja klar!

Eine zehnköpfige Gruppe fand sich in der Folge zusammen, um die Umsetzung des Projektes zu planen. Zwei Termine gab es bislang. Nun sollen sich auch die Einwohner beteiligen. „Ziel ist unter anderem, das Netzwerk innerhalb des Stadtgebietes zu verbessern“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. Die Verwaltung unterstützt das Projekt. Vereine und Interessengruppen sollen in Verbindung gebracht werden. Einwohner, die Lust haben, sich zu engagieren, sollen über die Plattform Marlow 26 Ansprechpartner finden.

Gesprächsrunden geplant

Im ersten Schritt soll ergründet werden, was die Menschen in den Ortsteilen bewegt. Neben dem Auftakttermin am Donnerstag soll es weitere Gesprächsrunden in den Ortsteilen geben, bei denen das Konzept vorgestellt wird. „Es geht darum, zu hören, was die Leute drängt“, so Peter Michalik. Am 5. Februar findet um 18 Uhr eine Gesprächsrunde im Dorfgemeinschaftshaus in Gresenhorst statt, am 26. Februar um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Völkshagen. Weitere Termine werden zeitnah bekannt gegeben.

Die Ideen, Fragen und Bedürfnisse sollen gebündelt werden. Entstehen sollen daraus Projekte. „ Marlow 26 soll ein ständig laufender Prozess werden“, sagt Stadtvertreter Ulf Leplow, der ebenfalls zu den Initiatoren gehört.

Die Projekte könnten Probleme des Lebens im ländlichen Raum bearbeiten. Ein Thema ist Mobilität. Ideen seien beispielsweise ein Bürgerbus oder ein ehrenamtlicher Einkaufsdienst für ältere Menschen. „Wir schauen, ob und wo Bedarf ist“, sagt Ulf Leplow.

Bindeglied zwischen Verwaltung und Vereinen

Kirchgemeinde, Vereine bzw. Ehrenamtler und die Stadtverwaltung sollen dabei kooperieren. „Wir versuchen immer, das ehrenamtliche Engagement positiv zu begleiten“, so Norbert Schöler. Eine Initiative wie Marlow 26 könne Bindeglied zwischen den Vereinen und der Verwaltung sein. Zur Umsetzung konkreter Projekte können die Mitarbeiter der Verwaltung bei rechtlichen Fragen in der Umsetzung helfen, beispielsweise in Sachen Fördermöglichkeiten. „Es ist der Anspruch eines jeden Verwaltungsmitarbeiters, die Stadt und ihre Ortsteile zu entwickeln“, so der Bürgermeister.

Fast 40 Vereine gibt es in Marlow und seinen Ortsteilen. „Es liegt bereits viel da. Man kann den Schatz aber noch besser heben“, sagt Peter Michalik. Marlow 26 sei deshalb auch eine Würdigung des Ehrenamtes, indem die Engagierten unterstützt werden.

Auch sei es das Ziel, junge Erwachsene und Jugendliche anzusprechen, gerade was die fortschreitende Digitalisierung angeht. Hier gebe es Potenzial, das genutzt werden kann.

Wer an den Terminen keine Zeit hat und sich dennoch engagieren möchte, kann sich unter der Telefonnummer 038 221 / 410-15 melden.

Von Robert Niemeyer