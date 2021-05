Marlow

Wo immer zwischen Ribnitz-Damgarten, Rostock, Rügen und dem Amt Rostocker Heide gebaut und saniert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Marlower Planungsbüro Voss und Muderack mitmischt, ziemlich hoch. „In den 31 Jahren, die das Büro mittlerweile existiert, haben wir rund 2600 Maßnahmen in den Bereichen Straßenbau, Städtebausanierung, Siedlungswasserwirtschaft, Wegebau, Dorferneuerung, Freiflächengestaltung und Renaturierung betreut“, berichtet Geschäftsführer Klaus-Peter Muderack nicht ohne Stolz.

Ihre Visitenkarte hinterlassen haben die Marlower Planerinnen und Planer in den drei Jahrzehnten unter anderem bei zahlreichen Straßenbauprojekten, so im Stadtgebiet und im Seehafen Rostock, in Born, Barth, Cammin, Ribnitz-Damgarten, Prerow und Gingst. Ein weiteres großes Feld ist die Städtebausanierung. So lieferte das Büro unter anderem die Planungen für die Umgestaltung des historischen Marktplatzes Putbus. Und auch an der Umgestaltung des bekanntesten Platzes der Insel Rügen, des Circus Putbus, war es beteiligt. Weitere Projekte waren das Sportforum Grimmen und der Marlower Sportplatz. Auch die Außenanlagen, die im Zuge des Neubaus des Recknitztalhotels Marlow entstanden, hat das Büro geplant.

Gestartet wurde 1990 in einer ehemaligen LPG-Baracke

Zu den größten Projekten, für die das Marlower Büro Planungsleistungen erbringt, gehört aktuell der Industriepark Berlin-Stettin in Pasewalk. Gut zu tun hat das Planungsbüro zum Beispiel auch im Rostocker Kiefernweg, wo mit rund 250 Baugrundstücken das derzeit größte Wohngebiet der Hansestadt erschlossen wird.

Als Klaus-Peter Muderack gemeinsam mit Karl-Heinz Voss im April 1990 das Ingenieurbüro gründete, gehörten gerade einmal fünf Leute zum Team. Damals reichten die angemieteten Räume einer Baracke der damaligen LPG Pflanzenproduktion Marlow noch völlig aus. Zum Leistungsangebot des frisch gegründeten Ingenieurbüros gehörten von Anfang an die Planung und Baubetreuung von Vorhaben im Straßenbau, in der Siedlungswasserwirtschaft, in der Melioration und bei der Renaturierung. Doch schon bald wurde es in den angemieteten Büroräumen zu eng. Zur Nutzung bot sich das feste Bürogebäude der LPG an. Der Einzug erfolgte im Februar 1991. Im August 1992 wurden das Gebäude und im März 1995 das dazugehörige Grundstück gekauft. Nach dem Ausscheiden von Karl-Heinz Voss aus Altersgründen 2005 leitete Klaus-Peter Muderack die Firma allein.

26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mittlerweile sind 26 Leute im Marlower Ingenieurbüro tätig. Sie kommen vor allem aus Rostock, Ribnitz-Damgarten und Marlow. „Die Fluktuation ist sehr gering, etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bereits seit vielen Jahren im Ingenieurbüro“, erzählt Klaus-Peter Muderack.

2023 geht er in den Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls von Anfang an dabei ist. Sie ist verantwortlich für die Buchhaltung. „Auf keinen Fall wollte ich, wenn ich gehe, die Tür hinter mir zuschließen müssen. Und das wird auch nicht geschehen. Denn 2018 bekam ich Kontakt zu den Diplomingenieuren Stephan Harloff, Henning Trommet und Fabian Voll. Sie fragten, ob ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen könne. Meine Antwort lautete: ‚Wenn die Chemie zwischen uns stimmt, dann machen wir das.‘“ Und die Chemie stimmte. Seit 2020 führen die vier Ingenieure als geschäftsführende Gesellschafter gemeinsam das Planungsbüro.

Im Laufe vieler Jahre konnte Klaus-Peter Muderack ein großes, gut funktionierendes Netzwerk aufbauen. Das bringt er als großes Pfund in die Zusammenarbeit mit Harloff, Trommet und Voll, die aus dem Tiefbau kommen und über eine jahrelange Berufserfahrung verfügen, mit ein. Ein solches Netzwerk funktioniere aber nur dann gut auf Dauer, wenn es auf Vertrauen gegründet ist, weiß Klaus-Peter Muderack aus Erfahrung. „Planen ist Vertrauenssache. Und dieses Vertrauen müssen wir uns jeden Tag neu erarbeiten. Da ist es besonders wichtig, in der Zusammenarbeit mit den Auftraggebern immer ehrlich zu bleiben, denn es ist schon so: Man trifft sich immer zweimal im Leben.“

Seit 2008 wird im eigenen Haus ausgebildet

Über Mangel an Arbeit könne man sich nicht beschweren, sagt Muderack weiter. Auch in der Corona-Krise sei die Auftragslage sehr gut. Aus diesem Grunde habe man auch im März dieses Jahres in Bentwisch einen zweiten Bürostandort geschaffen. Schwierig sei es allerdings, qualifiziertes Personal zu finden. Der Arbeitsmarkt sei wie leer gefegt, schildert er die Situation. „Wenn jemand bei uns als Bauzeichner/-in oder als Ingenieur/-in für Tiefbauplanung oder Straßenplanung beginnen möchte; wir empfangen ihn oder sie mit offenen Armen.“ Um auch künftig auf dem Markt bestehen zu können, werden seit 2008 Bauzeichnerinnen und Bauzeichner für die Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau im eigenen Hause ausgebildet.

Der erste Azubi, Daniel Friedrich, hat übrigens an der Hochschule 21 ein duales Studium zum Bauingenieur erfolgreich absolviert und ist seitdem als Ingenieur im Marlower Planungsbüro tätig. Susanne Brümmer ist seinem Beispiel gefolgt und konnte 2020 ihr Fernstudium erfolgreich abschließen.

Von Edwin Sternkiker