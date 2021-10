Marlow

Das Unternehmen ScanHaus Marlow bleibt erneut „Fairster Fertighausanbieter“ nach Angaben der Zeitschrift „Focus Money“. Seit mehr als fünf Jahren erreicht die Firma kontinuierlich Bestnoten in der Studie von Focus Money, sowohl in den Einzelkategorien als auch in der Gesamtbewertung mit dem Prädikat „Sehr gut“. Im mittleren Preissegment der Fertighausbranche, in dem sich Scanhäuser bewegen, ist ScanHaus Marlow damit der einzige Fertighausanbieter mit diesem Gesamtprädikat.

1700 Personen wurden befragt

Die Online-Studie wurde zum neunten Mal durch Focus Money beim Unternehmen Service Value beauftragt, welche 30 Fertighausunternehmen von Juni bis August 2021 untersuchte. Hierzu wurden 1700 Personen zu ihren Erfahrungen mit einem der Fertighausanbieter in den letzten 36 Monaten befragt.

Dabei flossen 34 Service- und Leistungsmerkmale der Fertighausunternehmen in die Benotung und wurden zu sechs Fairness-Kategorien zusammengefasst, die wiederum in Summe zu gleichen Teilen das Gesamturteil ergaben. Die Fairness-Kategorien lauteten: fairste Produktleistung, fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis, fairster Kundenservice, fairste Kundenberatung, fairste Kundenkommunikation und höchste Nachhaltigkeit.

Unternehmen baut 650 bis 700 Häuser pro Jahr

ScanHaus Marlow zählt zu den führenden Herstellern von Fertighäusern in Deutschland mit 650 bis 700 gebauten Häusern im Jahr. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist mit seinen Musterhäusern und Vertriebsbüros an über 50 Standorten bundesweit präsent.

2020 erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis in seiner fast 30-jährigen Firmengeschichte mit einem Jahresumsatz von 127 Millionen Euro. Das Produktportfolio umfasst 70 energieeffiziente und moderne, umweltfreundliche Haustypen, welche in Holzständerbauweise am Firmensitz in Marlow gefertigt werden und individuell nach Wünschen der Bauherren veränderbar sind.

Von OZ