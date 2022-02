Marlow

Der Marlower Haushalt 2022 ist unter Dach und Fach. Einstimmig segneten ihn die Marlower Stadtvertreter in ihrer Sitzung am Mittwochabend ab. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beträgt 7,6 Millionen Euro, der Finanzhaushalt hat einen Umfang von 10,0 Millionen Euro.

Bestandteil des Haushaltes sind die Investitionen. Da habe man sich wieder viel vorgenommen, sagte Bürgermeister Norbert Schöler in der Sitzung. Unterm Strich sind es rund 4 Millionen Euro, die ausgegeben werden sollen in diesem Jahr. „Bei den sich extrem nach oben entwickelnden Baupreisen ist es allerdings eine große Herausforderung, alle Maßnahmen in einem vernünftigen Kostenrahmen umzusetzen“, erläuterte der Marlower Verwaltungschef. Eine Besonderheit stelle in diesem Jahr auch die Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro dar, so Norbert Schöler weiter. Dieser Kredit werde für die Erschließung des Wohngebietes auf dem Gelände der ehemaligen Schule im Ortsteil Gresenhorst benötigt.

22 neue Baugrundstücke im Ortsteil Gresenhorst

Hier einige Beispiele, wo in diesem Jahr investiert werden soll: Allein in die Erschließung des Bebauungsplangebietes Alte Schule Gresenhorst werden in diesem Jahr 814 200 Euro fließen. Hier sollen auf einer 23 640 Quadratmeter großen Fläche 22 Baugrundstücke erschlossen werden. Es ist das erste B-Plan-Gebiet, das Marlow als Kommune erschließt und auch selbst vermarktet. „Da die wir die Grundstücke selbst vermarkten, kommen die Ausgaben für die Erschließung auch wieder herein“, erläuterte der Bürgermeister.

Vor Beginn der eigentlichen Erschließung des ehemaligen Schulgeländes muss aber zunächst das alte Schulgebäude abgerissen werden. Diese Arbeiten haben bereits vor einiger Zeit begonnen und liegen im Zeitplan, informierte der Bürgermeister die Stadtvertreter und die Einwohnerinnen und Einwohner, die die Sitzung verfolgten. Zu Beginn der Woche sei die Baustelle noch einmal mit Technik und Personal verstärkt worden.

Ein weiterer großer Investitionsposten ist der Neubau der Kita in Gresenhorst. 1,7 Millionen Euro sieht der Haushaltsplan dafür in diesem Jahr vor. Die veranschlagten Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro. Auf der Baustelle des Kindergartenneubaus gebe es witterungsbedingte Verzögerungen, berichtete Schöler. Derzeit sei die Tiefbaufirma dabei, bei der Regenentwässerung ein Stück weiterzukommen, um auf dem gesamten Baufeld das Regenwasser besser abführen zu können. Nach dem Aufbau der Rüstung solle dann spätestens Anfang März das Schütten der Decke erfolgen.

Neubau bietet Platz für Schul-Mensa

Für die Errichtung eines neuen Gebäudes bei der Marlower Grundschule sind in diesem Jahr 420.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Der Neubau, dem das bisherige Heizhaus an der Kita „Grünschnabel“ weichen wird, soll eine ausreichend große Mensa für die Grundschule im Erdgeschoss sowie Räumlichkeiten für den Hort der Kita „Grünschnabel“ beherbergen.

Gute Nachricht für Unternehmer und Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger: Auch in diesem Jahr wird nicht an der Steuerschraube gedreht. Und so bleibt es dabei: Bei den einnahmestärksten Steuern, also der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, liegt Marlow auch weiterhin bei 380 beziehungsweise 330 Prozent. Auch bei der Grundsteuer A, die von geringen Grundbeträgen ausgeht, gibt es keine Veränderungen. Hier liegt der Satz auch in diesem Jahr bei 380 Prozent.

Die Hälfte des Marlower Haushaltsaufkommens wird durch gemeindeeigene Steuern wie Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer gesichert, wobei die Gewerbesteuer Haupteinnahmequelle ist. Mit 2,8 Millionen Euro liegt ihr Anteil an den Steuereinnahmen der Kommune im Haushaltsjahr 2022 bei 53,5 Prozent, erläuterte Kämmerin Ruth Bahlmann in der Sitzung der Stadtvertreter.

Wilfried Lenschow, Vorsitzender des Finanzausschusses, sagte, dass man stolz darauf sein könne, dass der diesjährige Haushalt auf stabiler Grundlage stehe – so wie das auch bei den Haushalten der Vorjahre der Fall gewesen sei. Und für eine kleine Stadt wie Marlow sei auch die Höhe der Investitionen in die Infrastruktur bemerkenswert. Da Marlow ein sehr attraktiver Wohnstandort sei, sei es wichtig, dass die Infrastruktur mitwachse. Dass das geschieht, „darauf passen wir auf“, so Lenschow.

Von Edwin Sternkiker