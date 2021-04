Marlow

Die Hälfte eines jeden Gesichts war aus nahe liegenden Gründen nicht zu erkennen, doch an den Augen eines jeden Helfers im Marlower Corona-Testzentrum war das glückliche Lächeln ohne größere Probleme zu erkennen. Der eigens am Freitag angesetzte Impftag in der Grünen Stadt war ein voller Erfolg. Und zwar so sehr, dass das Ganze in der kommenden Woche wiederholt wird.

Astrazeneca-Impfstoff vom Landkreis abgegeben

Mehr als 100 Menschen hatten sich laut Norbert Schöler, Bürgermeister der Stadt Marlow, im Vorfeld für einen Impftermin angemeldet. Einige wenige kamen ohne Anmeldung, konnten aber ebenfalls mit einem Pieks versorgt werden. Etwa 70 Prozent der Impfwilligen kamen aus Marlow oder einem der Ortsteile, 30 Prozent aus anderen Orten.

Das Vereinsheim der BSG Scanhaus Marlow wurde zum Corona-Test- und Impfzentrum umgewandelt. Quelle: Robert Niemeyer

Die Bad Sülzer Allgemeinmediziner Dr. Daniela Eska und Dr. Jan Eska hatten den Impftag initiiert. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte einen Teil seiner Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs im Vorfeld an Hausärzte im Kreisgebiet abgegeben. Familie Eska stellte ihr Kontingent öffentlich zur Verfügung. „Die Menschen sind so dankbar und zufrieden“, sagte Daniela Eska.

Das Praxisteam Eska kümmerte sich dabei um den medizinischen Teil wie beispielsweise das Aufziehen der Spritze, die Beratung sowie die Impfung selbst. „Einen großen Dank an unsere Schwestern, die das hier nach Feierabend machen“, so Jan Eska. Auch seine beiden Söhne Julian (16) und Johann (23) packten mit an.

Mitglieder der Marlower Stadtverwaltung sowie das Team der Recknitz-Tourist Marlow kümmerten sich um die Anmeldung und auch um die Testungen. Jeder Impfling wurde vor der Impfung auf eine Corona-Infektion getestet.

Sollte mehr Corona-Impf-Aktion geben

„Ich war ein bisschen aufgeregt. Der Blutdruck ging ein bisschen in die Höhe“, sagte Brigitte Wendler, als sie aus der kleinen Impfkabine von Dr. Jan Eska trat. Soeben hatte die 72-Jährige ihre erste Astrazeneca-Impfung erhalten. „Ich bin angenehm überrascht, alles klappt wunderbar“, sagte Wendler, die aus Kölzow angereist war. Ihrer Meinung nach sollte es noch mehr solcher Aktionen geben. „Man darf keine Angst haben. Wir wollen ja alle, dass es bald zu Ende ist.“

Glücklich nach dem Pieks: Brigitte Wendler (72) erhielt von Dr. Jan Eska ihre erste Astrazeneca-Impfung. Jan Eskas Sohn Julian half bei der Dokumentation. Quelle: Robert Niemeyer

So sieht es auch Dr. Jan Eska, der den Astrazeneca-Impfstoff einmal mehr verteidigte. „Wir haben den Impfstoff. Nun sollten wir in die Pötte kommen“, so Eska, der hofft, dass weitere Hausärzte Aktionen wie diese auf die Beine stellen. Erste Anfragen von Kollegen habe es bereits gegeben.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eska hatte zuletzt betont, dass der Astrazeneca-Impfstoff zugelassen sei und dafür strenge Kriterien erfüllt habe. Es gebe keinen Grund, an dem Impfstoff zu zweifeln. Studien zufolge soll die Astrazeneca-Impfung ihre Schutzwirkung außerdem früher entfalten als der Biontech-Impfstoff. Als Arzt empfehle er den Impfstoff. Eska: „Wir schützen damit Menschen vor dem Krankenhaus und vor den Intensivstationen. Das hier ist eine der sinnvollsten ärztlichen Tätigkeiten.“

Impfung kommende Woche ab 18

Und nach wie vor ist der Astrazeneca-Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ab 18 Jahren zugelassen. Zwischenzeitlich hatte es jedoch Vorbehalte gegeben, da es bei jüngeren Geimpften, vor allem bei jüngeren Frauen, zu schweren, teilweise lebensbedrohlichen Hirnthrombosen gekommen war. Thrombosen gebe es auch beim Biontech-Impfstoff.

Jessica Mühring vom Team der Recknitz-Tourist nahm die Impflinge in Empfang. Quelle: Robert Niemeyer

Mittlerweile ist die Priorisierung nach Alters- bzw. Risikogruppen für den Astrazeneca-Impfstoff in Mecklenburg-Vorpommern aufgehoben worden. Das heißt, er ist für ab 18 Jahren freigegeben worden. Das soll auch beim nächsten Impftag in Marlow berücksichtigt werden. Erste Anmeldungen gebe es bereits. Wer sich am kommenden Freitag dort mit dem Astrazeneca-Impfstoff impfen lassen möchte, sollte unter der Telefonnummer 0170/8205166 in der Marlower Verwaltung oder in der Arztpraxis von Dr. Eska in Bad Sülze unter der Telefonnummer 038229/222.

Von Robert Niemeyer