„Marlow26 – die Vielfalt gestalten!“, so lautet der Name eines Projektes, das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marlow in Zusammenarbeit mit der Stadt 2020 ins Leben gerufen hat. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger, Kommune, Kirche, Vereine sowie die heimische Wirtschaft in den 26 Ortsteilen miteinander zu vernetzen. Da Marlow mit 140 Quadratkilometern Fläche eine der größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns ist, von denen gerade mal fünf Prozent besiedelt sind, ist das eine große Herausforderung.

Die vielen bereits ehrenamtlich tätigen Akteure sollen gezielt unterstützt werden. Damit möchten die Marlow26-Mitglieder das Leben im Stadtgebiet noch attraktiver gestalten. Da haben die Vereinsmitglieder unter anderem die Kinderspielplätze in Marlow und den Ortsteilen im Blick. Zunächst soll es um die derzeit völlig brachliegende Anlage „Kleine Teichstraße“ gehen. Für deren Gestaltung werden Ideen gesucht. Motto: „Begegnungsräume für Kinder und Familien schaffen“ . Dazu werden am kommenden Sonnabend, dem 12. Juni, ab 14.30 Uhr alle Kinder, Eltern sowie alle älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt in die „Kleine Teichstraße“ eingeladen.

Keine Spielgeräte mehr

Der ehemalige Spielplatz ist bereits seit Längerem verfallen, Spielgeräte gibt es nicht mehr, eine sinnvolle Nutzung durch Kinder und Familien sei nicht möglich, sagt Peter Michalik, Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Marlow. Alternative Angebote im näheren Umfeld gebe es nicht. Familien seien gezwungen, die Spielplätze im Marlower Vogelpark zu nutzen. Doch hier muss Eintritt gezahlt werden.

Mit der Reaktivierung des Spielplatzes in der Kleinen Teichstraße soll nun ein interessantes Angebot im Zentrum der Stadt geschaffen werden. Und so soll das Ganze funktionieren: Bei der Mitmachaktion am Sonnabend sollen Ideen gesammelt werden, wie ein generationsübergreifender Spielplatz aussehen könnte, erläutert Ulf Leplow, der zu den Initiatoren von Marlow26 gehört und Mitglied der Stadtvertretung ist. Unterstützt wird die Aktion von dem Rostocker Garten- und Landschaftsarchitekten Dierk Evert und dem Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie.

Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer, Ulf Leplow, Felix Maybauer , Leiter der Sparkassen-Filiale Marlow, und Peter Michalik (v.l.n.r.) bei der Scheckübergabe. Quelle: privat

Evert wird die Ideen bündeln und ein Konzept erarbeiten, das dann den Stadtvertretern zur weiteren Beratung vorgelegt werden soll. Die Erstellung eines Konzeptes ist Voraussetzung, um Fördermittel beantragen zu können. Zudem sollen auch Sponsoren ins Boot geholt werden.

Besonders erfreulich: Die Anschubfinanzierung ist schon einmal gesichert, denn der Verein hat jetzt für die Instandsetzung von Spielplätzen von der Sparkasse Vorpommern 5000 Euro erhalten. Geld, das aus dem PS-Lotterie-Sparen kommt. Den symbolischen Scheck übergab Felix Maybauer, Leiter der Sparkassen-Filiale Marlow, vor Kurzem an die Marlow26-Mitglieder Ulf Leplow, Dr. Claudia Röwer und Peter Michalik.

In der Gebietsdirektion Nordvorpommern der Sparkasse Vorpommern konnten dieses Mal insgesamt 29 200 Euro aus dem PS-Zweckertrag an Vereine verteilt werden, berichtet Gebietsleiterin Grit Sengbusch. Sie bedankt sich bei allen PS-Lotterie-Sparern, die das möglich machen. „Von jedem PS-Los fließen monatlich 15 Cent in den sogenannten Zweckertrag für die Region, der dann zweimal jährlich verteilt wird“, erklärt Grit Sengbusch.

Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem sich der Verein „Marlow26 – die Vielfalt gestalten“ befasst, ist die Mobilität im ländlichen Raum. Da sei man nun ein großes Stück vorangekommen, kann Ulf Leplow berichten. Stichwort Bürgerbus. Seit Kurzem steht ein solcher zur Verfügung und kann für gemeinnützige Zwecke innerhalb des Stadtgebietes und in der näheren Umgebung eingesetzt werden. Zum Beispiel für Fahrten zu Kulturveranstaltungen, zu Veranstaltungen von Vereinen, Fahrten zum Corona-Testzentrum Marlow oder zum Markttag nach Ribnitz. Der Vereinsbus wird ehrenamtlich betrieben und soll den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen. Wer den Bürgerbus buchen möchte, kann sich an Sieglinde Röwer unter der Handy-Nummer 0152/02627370 wenden.

