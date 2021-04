Marlow: So soll in der Grundschule mehr Platz geschaffen werden

Marlow

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die Infrastruktur für die ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder ausbauen und damit die Ganztagsbetreuung verbessern. Dafür werden Fördermittel bereitgestellt. Für die Planung wie auch für die bauliche Umsetzung wird eine 85-prozentige Förderquote in Aussicht gestellt. Davon möchte auch Marlow profitieren. Um das Ganze auf den Weg zu bringen, fassten die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung einen Grundsatzbeschluss.

Schülerzahl wird auf über 160 steigen

Hintergrund: In der Grundschule Marlower Loris werden zurzeit 114 Mädchen und Jungen unterrichtet. Doch die Schülerzahl wird ab dem Schuljahr 2023/24 auf über 160 Kinder steigen. Diese Angabe leitet sich aus der Zahl der bereits geborenen Kinder ab. Noch nicht berücksichtigt ist hier die Entwicklung in den Ortsteilen, wo aktuell und mittelfristig zahlreiche neue Eigenheime gebaut werden, zum Beispiel in Bartelshagen I. Aus diesem Grund und weil man sich im Grundschulbereich auch in einem Wettbewerb befinde, wolle man die inhaltlichen und räumlichen Angebote verbessern, machte Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer in der Sitzung deutlich.

Ein schon seit längerer Zeit bestehender Kritikpunkt sei die Situation im Foyer der Sporthalle. Das wird unter anderem für die Essensversorgung der Kinder genutzt. Obwohl in Schichten gegessen werde, sei eine „kulturvolle Essenseinnahme kaum möglich“, sagte die Stadtpräsidentin. Zur Ganztagsbetreuung an der Grundschule gehört es, Räume für verschiedene Angebote vorzuhalten. Dies sei teilweise in den Klassenräumen möglich, aber besonders im kreativen Bereich sei dies nur schwer abzudecken. Mit einem Verlängerungsbau sollen die Probleme gelöst werden. Er wird an das Foyer anschließen. Damit kann dieses erweitert und außerdem ein Kreativraum geschaffen werden. Der soll auch für außerschulische Angebote genutzt werden.

Fördermittelantrag wurde bereits gestellt

Die Stadtpräsidentin sagte weiter: „Da in diesem Raum, anders als in mehrfach genutzten Klassenräumen, Projekte an mehreren Tagen umgesetzt werden können und die Materialien nicht nach jeder Stunde wieder eingeräumt werden müssen“, bringe der Verlängerungsbau „einen tatsächlichen Mehrwert“.

Da die Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung nur für einen kurzen Zeitraum bereitgestellt werden, müssen sich die Marlower allerdings sputen. Aus diesem Grunde wurde bereits ein Fördermittelantrag für die Projektierung gestellt, erläutert Bürgermeister Norbert Schöler (CDU). Sobald der in Schwerin positiv beschieden wird, soll die Planung ausgeschrieben und in Auftrag gegeben werden.

Ein weiterer Fördermittelantrag soll dann in diesem Jahr für die bauliche Umsetzung des Vorhabens auf den Weg gebracht werden, so dass bei einem weiteren Projektaufruf und Zuschlag für das geplante Vorhaben sofort die Ausschreibung der Aufträge zur Errichtung des Verlängerungsbaus beginnen können. Läuft alles nach Plan, könnten diese dann im kommenden Jahr über die Bühne gehen, so der Marlower Verwaltungschef.

Von Edwin Sternkiker