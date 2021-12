Marlow: So viele positive Tests gab es im Testzentrum

Marlow

Die Corona-Pandemie sorgt in allen Bereichen des Lebens für Einschränkungen. Eine wesentliche Vorgabe ist, dass für viele Dinge mittlerweile ein negativer Corona-Test notwendig ist. Das ist auch in Marlow so, weshalb dort das Corona-Testzentrum in der Großen Teichstraße reaktiviert worden ist. Marlows Bürgermeister Norbert Schöler hat nun einmal berichtet, wie die Tests in den vergangenen Wochen gelaufen sind.

Zwölf positive Fälle

Am 25. November wurde das Testzentrum wieder eröffnet. Bis zum 15. Dezember wurden dort bereits 1600 Testungen durchgeführt. Dabei hätten durch Schnelltests zwölf positive Fälle ermittelt und über PCR-Tests bestätigt werden können.

Während private Betreiber von Testzentren wegen ihrer Gewinnorientierung laut Norbert Schöler kein Interesse hätten, sich in ländlichen Regionen zu engagieren, könne Marlow Nutzen aus dem partnerschaftlichen Zusammengehen mit Vereinen ziehen und dadurch die Fixkosten beim Betreiben von Testzentren senken.

Die personelle Besetzung des Marlower Testzentrums werde zu zwei Dritteln durch die Stadt sowie zu einem Drittel durch die Firma Recknitz-Tourist von Harald Stypmann sichergestellt. Mit der Arztpraxis von Dr. Eska könnten seit Anfang Dezember Impftermine vereinbart werden, allerdings sei der Dezember bereits ausgebucht.

Impftermine im Januar

Im Januar wird es wieder Impftermine geben und zwar am 7., 14. und 21. Januar. Geimpft wird von 13 bis 17 Uhr. Impfwilligen unter 30 Jahren wird grundsätzlich Biontech bereitgestellt, für über 30-Jährige kommt, je nach Verfügbarkeit, Moderna oder Biontech zum Einsatz. Die Terminreservierung erfolgt über die von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr geschaltete Telefonnummer 0170/820 51 66.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den Feiertagen, inklusive 24. und 31. Dezember, ist das Testzentrum in Marlow geschlossen. Zwischen den Jahren sind dort Tests täglich von 13 bis 18 Uhr möglich. Ansonsten ist das Marlower Testzentrum Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Volker Stephan