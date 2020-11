Marlow

Viele Marlower werden aufatmen: Die medizinische Versorgung in der Grünen Stadt ist gesichert. Ab Januar kommenden Jahres wird Claudia Hinterland am gewohnten Standort in der Carl-Kossow-Straße 21 ihre Arbeit aufnehmen. Die 32-jährige Ärztin, die in der Bad Sülzer Familienpraxis Dr. Eska eine Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin absolvierte, tritt damit die Nachfolge von Dr. Norbert Knaack an, der sich nach 34 Jahren in den Ruhestand verabschieden wird.

Norbert Knaack. „Ich hatte mir vorgenommen, erst dann aufzuhören, wenn die Nachfolge gesichert ist und ich die Geschicke der Praxis in jüngere Hände legen kann. Das ist gelungen. Darüber freue ich mich sehr“, so der Mediziner. Und es gibt eine weitere erfreuliche Nachricht: Bereits Anfang 2022 bekommt Claudia Hinterland Verstärkung, nämlich von Julia Piesker. Die 33-Jährige befindet sich derzeit noch in der Familienpraxis Dr. Eska in der Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Zusätzliche Leistungen an allen Standorten

Julia Piesker und Claudia Hinterland werden dann künftig unter Leitung von Dr. Daniela und Dr. Jan Eska im neu entstehenden Betreuungsbereich Bad-Sülze, Marlow, Dettmannsdorf-Kölzow und Trinwillershagen tätig sein.

Claudia Hinterland und Julia Piesker kennen sich bereits seit dem Studium an der Rostocker Universität. Beide haben in ihrer Assistenzzeit unter anderem an der Fachklinik Waldeck gearbeitet. Claudia Hinterland wohnt seit Oktober vergangenen Jahres zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Lebenspartner in Marlow. Gebürtig ist sie aus Dettmannsdorf-Kölzow. Julia Piesker lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Rostock.

Dr. Norbert Knaack betont, dass es durch die Vernetzung der Praxen möglich sein werde, zusätzliche Leistungen an allen Standorten anzubieten, zum Beispiel Ultraschall und Langzeitmessungen. Dr. Daniela Eska ergänzt: Ein weiterer Vorteil sei, dass durch die Doppelbesetzung der Marlower Praxis die Arbeit auf verschiedene Schultern verteilt werden könne und auch die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall gesichert sei.

Dank an Patienten für jahrzehntelanges Vertrauen

Dr. Jan Eska dankte seinem Kollegen Dr. Knaack ausdrücklich dafür, dass dieser „in sehr kollegialer und umsichtiger Art und Weise“ dafür gesorgt habe, dass die Übergabe der Praxis reibungslos erfolgen könne. Damit sei es möglich, die Behandlung der Patienten und Patientinnen ohne Informationsverluste weiterzuführen.

Dr. Knaack machte deutlich, dass es ihm nicht leicht falle, nach so vielen Jahren die Praxis abzugeben. „Da hängt doch sehr viel Herzblut dran. Und natürlich sind mit der Praxis auch viele Erinnerungen verbunden“, sagt er. Aber nachdem nun klar sei, wer die Praxis übernimmt, wisse er diese in guten Händen, das mache ihm den Abschied etwas leichter. Seinen Patientinnen und Patienten möchte er auf diesem Wege Danke sagen für deren jahrzehntelanges Vertrauen. Eigentlich sollte es eine Abschiedsfeier geben. Doch Corona habe das leider verhindert. „Wir werden aber am 5. Dezember in der Zeit von 10 bis 17 Uhr unsere Praxis öffnen“, kündigte er an.

Von Edwin Sternkiker