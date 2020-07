Marlow

Ein zwölfjähriger Junge hat am Sonntag gleich zweimal die Polizei in Marlow auf den Plan gerufen. Am Nachmittag hatte eine Hinweisgeberin gemeldet, dass der Junge auf der Straße zwischen Schulenberg und Fahrenhaupt, beides Ortsteile von Marlow, mit einem Quad unterwegs war. Die Beamten entdeckten den Jungen und stellten dabei fest, dass das Fahrzeug, das immerhin bis zu 40 km/h schnell fahren kann, nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist.

Erwartungsgemäß hatte der Junge außerdem keine Fahrerlaubnis. Der Zwölfjährige ist zwar noch nicht strafmündig. Dennoch fertigte die Polizei eine sogenannte „ Anzeige gegen Kind“ wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Späte Folgen

Strafrechtliche Konsequenzen dürfte das für den Jungen an dieser Stelle jedoch nicht haben. Laut Polizei werde in der Regel jedoch die Führerscheinstelle informiert, was in ein paar Jahren, wenn der Junge möglicherweise die Fahrerlaubnis machen möchte, zu Problemen führen könnte. Beispielsweise könnte er nicht zur Fahrschule zugelassen werden. Darüber hinaus wurde die Mutter des Jungen über den Vorfall informiert.

Knapp zwei Stunden später erreichte die Polizei zudem erneut ein Hinweis, dass der Zwölfjährige abermals mit dem Quad auf der öffentlichen Straße unterwegs sei. Dieses Mal trafen die Beamten neben dem Jungen auch die Mutter des Kindes an und stellten erneut Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dieses Mal gegen die Mutter.

Von Robert Niemeyer