Der Haushalt 2021 ist unter Dach und Fach, einstimmig segneten die Marlower Stadtvertreter das Zahlenwerk in ihrer jüngsten Sitzung ab. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beträgt 7,9 Millionen Euro, der Finanzhaushalt hat einen Umfang von 6,5 Millionen Euro.

Eine solch komplizierte Ausgangslage wie in diesem Jahr, speziell auf der Einnahmenseite habe es noch nie gegeben, machte Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer deutlich. Damit meinte sie vor allem die aufgrund der Corona-Pandemie weggebrochenen Gewerbesteuern. Die belaufen sich auf rund 900 000 Euro. Dennoch soll nicht an der Steuerschraube gedreht werden, waren sich die Marlower Stadtvertreter einig.

Bürger und Unternehmen sollen nicht zusätzlich belastet werden

Hintergrund: Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer werden von den Stadt- beziehungsweise Gemeindevertretungen festgelegt. Die durchschnittlichen Hebesätze in Mecklenburg-Vorpommern liegen bei der Grundsteuer A bei 323, bei der Grundsteuer B bei 427 und der Gewerbesteuer bei 381. Bei den einnahmestärksten Steuern, also der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, liegt Marlow bei 380 beziehungsweise 330 und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Bei der Grundsteuer A, die von sehr geringen Grundbeträgen ausgeht, liegt Marlow mit 380 etwas über den Landesdurchschnitt.

Dass man auch in dieser für die Stadt sehr schwierigen finanziellen Situation auf Steuererhöhungen verzichtet, begründet die Stadtpräsidentin damit, dass man Bürger und Unternehmen nicht zusätzlich belasten wolle. Zur Erinnerung: Die Hälfte des Marlower Haushaltsaufkommens wird durch gemeindeeigene Steuern wie Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuern gesichert, wobei die Gewerbesteuer Haupteinnahmequelle ist. Ihr Anteil an den Steuereinnahmen der Kommune beträgt immerhin zwischen 80 und 85 Prozent.

Stadt erhält 680 000 Euro Ausgleichszahlungen

Immerhin gibt es bei den Einnahmen durchaus Lichtblicke. Kämmerin Ruth Bahlmann: „Standen wir Mitte des Jahres vor dem Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung noch vor einer Situation, dass eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle nicht möglich zu sein schien, konnten wir im Frühherbst zur Kenntnis nehmen, dass die Bundes- und Landesregierung mit Gewerbesteuerausgleichszahlungen den Kommunen doch ein Stück weit in diesem und im nächsten Jahr helfen wird.“

In diesem Jahr bekommt Marlow Ausgleichszahlungen in Höhe von 680 000 Euro, im kommenden Jahr sei noch einmal mit 380 000 Euro zu rechnen, so Ruth Bahlmann. Überdies erwarte man beim Einkommensteueranteil der Stadt im kommenden Jahr 100 000 Euro mehr als in diesem Jahr, beim Umsatzsteueranteil der Stadt sei mit 40 000 Euro mehr als in diesem Jahr zu rechnen.

Dennoch bleiben auf der Einnahmeseite Fragen offen, „die wir nach dem Prinzip des vorsichtigen Kaufmannes so realistisch wie möglich versucht haben, einzuschätzen“, so Stadtpräsidentin Claudia Röwer. Das Prinzip Vorsicht gilt auch für die Investitionen. Da habe man sich auf das absolut Notwendige beschränkt, machte Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU) deutlich. So sollen insgesamt 56 000 Euro in die Umsetzung des Digitalpaktes in die Marlower Grundschule fließen. Bei 35 000 Euro liegt der Anteil der Stadt für den Bau eines neuen Fußgängerweges im Ortsteil Kuhlrade.

Kita-Neubau kostet 3 Millionen Euro

Dickster Brocken ist aber der Neubau der Kita im Ortsteil Gresenhorst. Im kommenden Jahr sollen 1,5 Millionen Euro investiert werden, 2022 weitere 1,5 Millionen Euro. Wenn alles gut gehe, könne man mit einer Förderung in Höhe von 2,3 Millionen Euro rechnen, so der Marlower Verwaltungschef. Damit würde der Eigenanteil der Stadt bei 700 000 Euro liegen. „Mit der Vorbereitung der Baumaßnahme Neubau Kita Gresenhorst liegen wir im Zeitplan. Am 15. Dezember wurden die Bauunterlagen an den Landkreis geschickt.“ Die Planungen sehen vor, im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen, 2022 sollen sie abgeschlossen sein.

Gestrichen wurde hingegen der Bau eines Radweges zwischen Marlow und Dettmannsdorf-Kölzow. Die Kosten für dessen Bau wurden auf 1,5 Millionen Euro veranschlagt, bei einer 85-prozentigen Förderung. Damit würde für die Kommune ein Eigenanteil von rund 250 000 Euro verbleiben. Geld, das die Stadt derzeit nicht hat. Schöler: „Die finanziellen Einschnitte, die wir leider hinnehmen müssen, machen eine Umsetzung dieser Baumaßnahme unter finanzieller Beteiligung der Stadt Marlow nicht möglich. Pflichtige Aufgaben stehen einfach im Vordergrund.“

