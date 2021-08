Marlow geht mit DorfFunk-App online: So wird Projekt umgesetzt

Marlow

Wer sich in Marlow und den sechsundzwanzig Ortsteilen auf dem Laufenden halten möchte, hat es schwer. Denn bisher muss man sich die gewünschten Informationen auf verschiedenen Wegen zusammensuchen. Das kann dauern. Zumal es in der Stadt und Ortsteilen weit mehr als 40 Vereine und ehrenamtliche Initiativen, viele Institutionen, Einrichtungen und zahlreiche Firmen gibt. Für mehr Überblick soll künftig die App „DorfFunk“ sorgen.

Entwickelt wurde die neue Kommunikationsplattform vom Fraunhofer Institut für Experimentelles Software-Engineering (IESE). Sie soll zukünftig alle Informationen aus und über das Leben in Marlow auf einen Blick sichtbar machen. Die App kann in den jeweiligen Appstores für die Betriebssysteme Android und IOS kostenlos heruntergeladen werden.

Noch ist es aber in Marlow und den Ortsteilen nicht ganz so weit. Um das Ganze auf den Weg zu bringen, startet der Verein „Marlow26 – die Vielfalt gestalten“ gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Marlow erst einmal ein Pilotprojekt. „Wir möchten damit so viel Interessierte wie möglich aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens zum Mitmachen einladen“, betont Ulf Leplow, Vorsitzender von „Marlow26“.

Informationen auf einen Blick

Das Training des Sportvereins muss ausfallen oder eine Kulturveranstaltung auf einen anderen Termin verschoben werden, eine Straße muss wegen eines geplatzten Wasserrohrs gesperrt werden, jemand möchte Aussortiertes anbieten. Ein Verein möchte sich vorstellen oder auf eine Veranstaltung neugierig machen. Mit Hilfe der App „DorfFunk“ sollen Informationen auf kürzestem Wege an die Menschen gebracht werden. Bürgerinnen, Bürger und Vereine können ihre Hilfe anbieten oder um Hilfe bitten.

Aber warum eine neue Kommunikationsplattform, wo es doch schon Whatsapp und Co. gibt, die den Austausch unter anderem von Textnachrichten oder Bilddateien zwischen zwei Personen und Gruppen ermöglichen? „Da müsste man sich durch wer weiß wie viele Whatsapp-Gruppen arbeiten, um zu den gewünschten Informationen zu kommen. Bei der DorfFunk-App kriege ich die auf einen Blick, zum Beispiel in der Rubrik Neuigkeiten oder im Veranstaltungskalender“, erläutert Diakon Peter Michalik von der evangelischen Kirchengemeinde. Er verweist darauf, dass es zum Beispiel auch einen Online-Shop geben soll, über den regionale Einzelhändler bestimmte Dinge anbieten können. Es könnte auch eine Flohmarktplattform eingerichtet werden und die Grundschule Projekte vorstellen.

Der „DorfFunk“ soll zunächst bis Ende 2022 als Projekt getestet werden und danach in den Regelbetrieb gehen. „Im Vorfeld haben wir schon eine breite Unterstützung und eine großartige finanzielle Förderung durch das Bundesprogramm ‚Zusammenhalt durch Teilhabe‘ erfahren. Mit insgesamt über 15 000 Euro Fördergeld wird der ‚DorfFunk‘ in Marlow angeschoben“, freut sich Peter Michalik.

Info-Veranstaltungen zur Nutzung der neuen App

Interessenten sind zu Informationsveranstaltungen zur Technik, zu möglichen Inhalten und vor allem zur Nutzung der neuen App eingeladen. Gemeinsam mit den Fachleuten von Fraunhofer IESE werden die Funktionen und die Nutzungsmöglichkeiten der App an den folgenden Terminen ausführlich vorgestellt: 19. August im Dorfgemeinschaftshaus Kuhlrade, MTS-Viertel 16, 20. August in der Grundschule Marlow, 21. August im Dorfgemeinschaftshaus Völkshagen, 23. August im Haus Schulenberg, Betonstraße 5 in Schulenberg, 24. August im Dorfgemeinschaftshaus Jahnkendorf, 25. August im Dorfbegegnungszentrum „Gresenhus“ in Gresenhorst. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Nicht vergessen: Smartphone mitbringen. „Wir möchten den Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Ortsteile nichts Fertiges vorsetzen, sondern sie einladen, die Inhalte dieser Plattform mitzugestalten“, betont Ulf Leplow.

„Mit diesem Angebot möchten wir unsere sechsundzwanzig Ortsteile noch mehr miteinander verbinden und das Wir-Gefühl in unserer Stadt stärken“, ergänzt Michalik. Über alle Altersgruppen hinweg solle diese neue Kommunikationsplattform Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, den Einzelhandel und die Unternehmen, Gruppen in Schule, Kindergärten und Nachbarschaften bei Freizeitaktivitäten miteinander verbinden.

Damit die einzelnen Termine gut vorbereitet werden können, wird um Anmeldungen gebeten, sie sind aber kein Muss. Die Anmeldungen nimmt Sieglinde Röwer unter der Telefonnummer 0152-02627370 oder per E-Mail unter s.roewer@marlow26.de gerne entgegen.

