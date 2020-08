Marlow hat jetzt einen topmodernen Sportplatz

Marlow

„Hallo, Herr Caffier!“ Lea Wengorz besucht in Marlow die Grundschule und nutzte fix mal die Gelegenheit für ein Kurzgespräch mit dem Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der war am Freitag nach Marlow gekommen, um gemeinsam mit Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU) den rundum sanierten Sportplatz in Betrieb zu nehmen. Auf eine entsprechende Frage von Lorenz Caffier ( CDU) erzählte die Drittklässlerin ihm, dass sie besonders gern läuft und turnt. Und der neue Sportplatz, der gefalle ihr ganz toll.

Der kann sich wirklich sehen lassen. Der Rasen des Großfeldplatzes wurde erneuert, und es wurde eine Tartanbahn angelegt. Auch eine 100-Meter-Sprintbahn mit angeschlossener Weitsprunggrube wurde gebaut. Außerdem steht jetzt ein Kleinfeld-Fußballplatz mit Kunstrasen zur Verfügung.

1,18 Millionen Euro flossen in die Sanierung

„Ich bin sicher, mit dem Ergebnis sind alle zufrieden und der neue Platz wird begeistern“, sagte Innenminister Lorenz Caffier bei der Inbetriebnahme der Sportstätte. „Als Kommunal- und Sportminister freue ich mich natürlich besonders, dass sich für Groß und Klein die Bedingungen auf dem Platz deutlich verbessern. Eine gute Infrastruktur für den Sport ist oft auch ein Kriterium bei der Wohnortwahl, denn zum Glück gehört der Wunsch, sich sportlich zu betätigen, für viele Menschen zum Alltag dazu. Und ein sanierter Sportplatz kann zusätzliche Motivation sein.“

Innenminister Lorenz Caffier (2.v.r.), Bürgermeister Norbert Schöler (r.) und Stadtvertreter Christian Ehlers im Gespräch mit Frank Wiesmüller (l.). Der Sportlehrer an der Grundschule Marlow freut sich schon sehr auf den Unterricht auf dem sanierten Sportplatz. Quelle: Edwin Sternkiker

Insgesamt sind 1,18 Millionen Euro in das Vorhaben geflossen, davon stellte das Bildungsministerium 375 000 Euro zur Verfügung, das Innenministerium unterstützte die Sanierung mit 257 800 Euro. Die Stadt Marlow ist mit einem Eigenanteil von über 500 000 Euro beteiligt. „Mit der Inbetriebnahme des sanierten Sportplatzes hat sich ein langgehegter Wunsch erfüllt“, sagte Bürgermeister Norbert Schöler. „Seit 2008 hieß es immer wieder, ’wir müssen was tun’. Es konnte passieren, dass ein Ball, der nicht stramm genug geschossen wurde, drei Meter vor dem Strafraum in einer Kuhle oder Pfütze liegen blieb. Damit ist es jetzt vorbei, der sanierte Sportplatz ist eine tolle Ergänzung zur neuen Schule.“

Der Bürgermeister dankte in seiner Ansprache den Stadtvertretern und allen anderen, die direkt oder indirekt daran mitgewirkt haben, dieses wichtige Vorhaben auf den Weg zu bringen. Diesem Dank schloss sich Schulleiterin Dagmar Röder ausdrücklich an: „Wir freuen uns riesig über den sanierten Sportplatz, er komplettiert unseren Schulcampus.“

Bessere Bedingungen auch für Vereinssportler

Durch die Sanierung des Sportplatzes verbessern sich nicht nur die Bedingungen für den Schulsport deutlich, sondern ebenso für den Vereinssport, denn der Platz wird auch intensiv von der BSG ScanHaus Marlow genutzt. Gerade im Kinder- und Jugendbereich werde im Verein eine hervorragende Arbeit geleistet, „die wir mit der Verbesserung der Platzbedingungen unterstützen möchten“, machte Schöler während des Rundgangs über den Platz deutlich. Mit dabei Danilo Brand, Vorstandspräsident der BSG ScanHaus. Auch er bedankte sich bei allen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte. Seine „Jungs“ hätten immer wieder gefragt, wann es endlich soweit sei und sie wieder rauf auf den Platz können, berichtete er. Bei Fußballspielen und der Präsentation von Trainingseinheiten bestand dazu am Freitag erstmals die Gelegenheit.

Lorenz Caffier hob hervor, wie wichtig auch und gerade Sportvereine sind, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen Werte zu vermitteln. In den Vereinen würden sie unter anderem lernen, mit Siegen und Niederlagen umzugehen und im Team zu agieren. „Das sind Dinge, die wichtig für das gesamte spätere Leben sind“, so der Innenminister.

Von Edwin Sternkiker