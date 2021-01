Marlow

Das Jahr 2020 war auch in Marlow vom Thema Corona geprägt. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit Bürgermeister Nobert Schöler ( CDU) darüber gesprochen, wie die Pandemie und die damit verbundenen zahlreichen Einschränkungen die Verwaltung, die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in der Grünen Stadt beeinflusst hat.

OZ: Vor welchen Herausforderungen standen die Verwaltung und Sie als Bürgermeister im Frühjahr 2020, als auch Marlow in den ersten Lockdown gehen musste?

Norbert Schöler: Corona war und ist auf allen Gebieten eine große Herausforderung für uns. Die Unsicherheit war erst einmal ziemlich groß, denn es gab ja keine Erfahrungswerte für einen solchen Fall. Diese Unsicherheit führte aber nicht zu einer wie auch immer gearteten Schockstarre. Vielmehr versuchten wir so schnell wie möglich in den Krisenmodus umzuschalten. Da gab es anfangs die Überlegung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses in zwei ‚Mannschaften‘ aufzuteilen, die zeitversetzt arbeiten, um Kontakte untereinander zu minimieren. Da die Personaldecke das aber nicht hergab, musste dieser Plan aufgegeben werden.

OZ: Und wie hat Corona die Art und Weise, Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu bearbeiten beeinflusst?

Schöler: Wir setzten zur Minimierung des Infektionsrisikos von Anfang an vorzugsweise auf kontaktfreie Kommunikationswege wie Telefon und E-Mail. Das hat sich im Laufe der Zeit gut eingespielt. Unabhängig davon kann auch jeder, der ein Anliegen hat, während der regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung einen Termin mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Sachbereiche vereinbaren. Zwar ist die Eingangstür des Rathauses seit dem ersten Lockdown verschlossen, aber allen, die einen Termin vereinbart haben, wird Einlass gewährt. Diese Regelungen haben wir auch über Sommer beibehalten. Diese Vorgehensweise hat zum Beispiel den positiven Nebeneffekt, dass Bürgerinnen und Bürger nicht warten müssen, wenn sie zum Beispiel im Einwohnermeldeamt oder auf der Kasse etwas zu erledigen haben.

OZ: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Finanzen der Stadt aus?

Schöler: Auf der Einnahmenseite sind diese schon sehr deutlich zu spüren. Vor allem bei der Gewerbesteuer hat es deutliche Einbrüche gegeben. Die belaufen sich bisher auf rund 900 000 Euro. Das hat uns sehr große Bauchschmerzen bereitet. Noch Mitte 2020, vor dem Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung, sah es so aus, dass eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle nicht möglich zu sein schien. Dann gab es im Frühherbst einen Lichtblick, als Bund und Land ankündigten, mit Gewerbesteuerausgleichszahlungen den Kommunen unter die Arme greifen zu wollen. Dieses Versprechen wurde eingehalten. Und so bekam Marlow Ende des letzten Jahres Ausgleichszahlungen in Höhe von über 680 000 Euro überwiesen, in diesem Jahr können wir mit weiteren 380 000 Euro rechnen.

OZ: Welche Auswirkungen hat Corona auf die Betriebe der Stadt?

Schöler: Nun, was die Marlower Unternehmen betrifft, wissen wir um deren Probleme und ich kann allen Firmeninhabern, Handwerkern, Gewerbetreibenden und Landwirten nur danken, dass sie alles tun, um Arbeitsplätze zu erhalten. Ich nehme es als gutes Zeichen, dass bisher nur in wenigen Fällen auf Kurzarbeit gegangen wurde. Wie sich die Lage der Firmen langfristig entwickeln wird, das weiß natürlich auch ich nicht. Viel hängt davon ab, ob und wie lange der Lockdown über den 11. Januar hinaus verlängert wird. Vieles spricht dafür, dass es eine Verlängerung geben wird.

OZ: Und wie hat sich Corona auf das gesellschaftliche Leben in der Stadt und die Ortsteile ausgewirkt?

Schöler: Am augenfälligsten zeigen sich die Auswirkungen des Lockdowns in der Schließung der Dorfbegegnungshäuser. Die Heimatstube und das Bücherdorf können zwar noch öffnen, aber nur nach Terminvereinbarung und unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen. Die meisten Veranstaltungen mussten im vergangenen Jahr abgesagt werden. Dadurch brachen den Vereinen natürlich Einnahmen weg. Aber wenn auch das gesellschaftliche Leben durch Corona eingeschränkt war, so hat es dennoch etliche ehrenamtliche Aktivitäten gegeben. Und da möchte ich vor allem an Marlow 26 erinnern. Ziel dieses Projektes ist es, Bürgerinnen und Bürger, Kommune, Kirche, Vereine sowie die heimische Wirtschaft ortsteilübergreifend zu vernetzen. Da geht es unter anderem um solche Vorhaben wie Bürgerbus und die Schaffung eines digitalen Dorfplatzes.

OZ: Auch wenn das Thema Corona 2020 im Vordergrund stand: Welche Projekte konnten im vergangenen Jahr umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht werden?

Schöler: Das wichtigste Projekt, das wir 2020 abschließen konnten, war die Sanierung des Marlower Sportplatzes. Insgesamt 1,18 Millionen Euro sind in das Vorhaben geflossen. Mit seiner Inbetriebnahme hat sich ein lang gehegter Wunsch der Marlower erfüllt. Die zweite große Baustelle in Marlow im vergangenen Jahr war die Bad Sülzer Chaussee. Deren Sanierung kostete rund 350 000 Euro. Neben der Erneuerung der Straßendecke wurde die Anbindung an die Landesstraße 181 vergrößert und eine zweite Zufahrt zum Betriebsgelände der Scanhaus GmbH geschaffen. Planerisch vorbereitet wurde 2020 der Neubau der Kita im Ortsteil Gresenhorst. In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen und 1,5 Millionen Euro investiert werden, 2022 werden weitere 1,5 Millionen Euro investiert. Auf den Weg gebracht wurden im vergangenen Jahr auch Fördermittelanträge für zwei Tanklöschfahrzeuge. Deren Auslieferung halte ich für 2022 bzw. 2024 für realistisch.

Von Edwin Sternkiker